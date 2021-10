Milite Ignoto e Grande Guerra: alunni di Envie a lezione dagli Alpini

Nel prossimo mese di novembre, ricorre il centenario (4 novembre 1921-2021) della traslazione del Soldato “Milite Ignoto” nel sacello dell’Altare della Patria in Roma.

Il giorno 27 ottobre 2021 l’Amministrazione Comunale di Envie in collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di Envie, i Gruppi Alpini locali di Envie e della Frazione Occa, hanno fatto visita agli alunni di 4^ e 5^ della Scuola Primaria di Envie.

In collaborazione con le maestre Alessandra Castelli e Antonella Buzzi, è stata improntata una lezione a tema sulla figura del Soldato “Milite Ignoto”, sullo scoppio e il perché l'Italia entra nella prima Guerra Mondiale. In particolare, per attirare più attenzione e curiosità, sono stati proiettati video e foto. Con l’ausilio di alcuni oggetti e materiali del tipo schegge di granate, una piastrina di riconoscimento appartenente a un Soldato gli alunni, toccando con mano, tempestavano di domande i “professori”.

Sono intervenuti il sindaco di Envie Roberto Mellano, il rappresentante del Gruppo Storico “Militaria 1848-1918” di Torino Carlo Martinelli, il capogruppo Alpini Occa Chiaffredo Civallero, il segretario Gruppo Alpini Envie Gaetano Giugliano e il segretario Gruppo Alpini Occa Davide Miretti.

Le ricorrenze e commemorazioni, continuano il giorno 7 novembre 2021 alle ore 11 in piazza Municipio di Envie, con la cerimonia di conferimento da parte dell’amministrazione comunale della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto con scoprimento di targa commemorativa e, il giorno 14 novembre, nella vicina frazione Occa di Envie.