Volley A2/F: Vicenza-Lpm Bam Mondovì 0-3, Mila Montani si conferma regina della fast ed esalta il palleggio: “Con Cumino un’intesa da palla perfetta”

Vittoria netta e convincente per la Lpm Bam Mondovì, che questo pomeriggio ha superato in trasferta l’Anthea Vicenza con il punteggio di 0-3. Un successo rotondo in un match che, con la sola eccezione del primo parziale, terminato 21-25, ha evidenziato la netta superiorità della squadra di coach Solforati, che ha poi chiuso il match con due set dominati e chiusi 13-25 e 15-25. Tra le migliori in campo Mila Montani, autrice di 13 punti, molti dei quali giunti con il suo pezzo forte, la fast. Ecco l’intervista rilasciata dalla centrale del Puma al termine della gara contro il Vicenza:

Dopo una partenza piuttosto equilibrata sono serviti tre ace consecutivi di Veronica Taborelli per indirizzare dalla vostra parte le sorti del match, vero? “Si, partiamo spesso più frenate, come se avessimo un atteggiamento di studio dell’avversario.” – spiega la centrale del Puma – “Probabilmente su questo dobbiamo ancora migliorare e puntare su una partenza più forte già dalle prime battute. Non bisogna dimenticare, però, che le nostre avversarie hanno espresso il loro miglior gioco proprio nella prima parte del primo set.”

Nel secondo e terzo set avete mantenuto sempre grande concentrazione, senza mai consentire alle avversarie di rientrare nel match. E’ stata una dimostrazione di forza? “Nel secondo e terzo set penso non ci sia stata storia” – continua Mila – “La nostra è stata una grande dimostrazione di forza. Una iniezione di fiducia importante, che accresce le nostre certezze e che dimostra che il grande lavoro svolto nel corso della settimana produce i suoi frutti.”

Ottima prestazione in tutti i reparti, compreso quello delle centrali, dove tu e Beatrice Molinaro avete dimostrato di essere sempre più affiatate e determinanti. “Io e Beatrice abbiamo un grande affiatamento con Maria Luisa Cumino. Mi piace veramente tanto il suo modo di giocare con le centrali. La Cumino è il top. E’ così brava da fornire la cosiddetta “palla perfetta”, soprattutto nel mio punto forte che è la fast. Avere un affiatamento così già ad inizio stagione è qualcosa di veramente raro. Questo modo di giocare mi sta piacendo davvero tanto e speriamo di fare sempre meglio.”

La Lpm ora è attesa da due gare casalinghe con Martignacco e Club Italia. Si tratta di due impegni da non sottovalutare, ma da sfruttare per incrementare la classifica? “Non possiamo permetterci di sottovalutare nessun avversario, anche perché tutte le squadre vengono a Mondovì con il coltello tra i denti e con la voglia di far bene” – conclude la Montani – “Come nella gara odierna dobbiamo imporre il nostro gioco e non consentire alle avversarie di esprimere il loro. Facendo così tutto il resto viene di conseguenza.”