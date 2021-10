Volley A2/F – L’ANTICIPO: la Lpm Bam Mondovì nella tana dell’Anthea Vicenza. Alle ore 17 le Pumine rendono visita alla squadra di coach Chiappini

Il Puma è atteso da un primo vero esame di maturità! La Lpm Bam Mondovì, infatti, questo pomeriggio alle ore 17, sarà impegnata nella delicata trasferta in casa dell’Anthea Vicenza. Un match che sulla carta si preannuncia alla portata della squadra di coach Solforati, ma non per questo deve essere considerato un impegno agevole per le Pumine, tutt’altro.

L’Anthea Vicenza dell’esperto coach Luca Chiappini, pur essendo una neopromossa, dispone di un roster di tutto rispetto, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi formazione. Per le Pumine, dunque, è assolutamente vietato sottovalutare l’avversario odierno. Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria da tre punti. La Lpm domenica scorsa si è sbarazzata in casa della Rizzotti Sicilia Catania per 3-0, mentre la formazione veneta ha vinto in trasferta per 1-3 sul campo delle “Azzurrine” del Club Italia Crai.

Nel Vicenza di coach Luca Chiappini il ruolo di libero è affidato a Maria Chiara Norgini. Al palleggio spazio alla talentuosa italo-nigeriana Chidera Eze Blessing, abile anche in fase di finalizzatrice, visto che nel computo delle ultime due gare ha realizzato ben 13 punti. L’asse di posto quattro è formato dalla banda croata Katarina Pavacic, probabilmente la più temibile in fase di attacco e dalla schiacciatrice Rachele Nardelli.

Reparto centrali qualitativamente interessante con Lisa Cheli e Federica Piacentini. Nel ruolo di opposto, infine, confermatissima Caterina Errichiello. Due le Pumine che possiamo considerare ex dell’incontro, visto che Francesca Trevisan e Veronica Bisconti hanno indossato in precedenza la maglia della Obiettivo Risarcimento Vicenza in A1. Nessuna giocatrice della squadra vicentina, invece, ha vestito la maglia del Puma.

L’incontro sarà arbitrato da Nicola Traversa (Abano Terme - PD) e Denis Serafin (Motta di Livenza - TV). Il match sarà trasmetto in diretta free sul canale Youtube di Volley World. Al Palasport di Vicenza il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.