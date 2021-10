Volley femminile A1 - Cuneo alla caccia di punti contro Vallefoglia, Squarcini: "Deve essere la partita del nostro riscatto"

Tre punti per ripartire e scacciare le insicurezze che hanno caratterizzato un inizio di stagione povero di punti, appena due, e ricco di alti e bassi: è questo l’obiettivo con cui la Bosca S.Bernardo Cuneo scenderà in campo domenica 31 alle ore 17 al Palazzo dello Sport di Cuneo contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (diretta streaming su Volleyball World TV).

Le cuneesi, reduci da due sconfitte consecutive, andranno a caccia del primo successo pieno stagionale, fondamentale sia per abbandonare l’ultima posizione in classifica sia per il morale in vista del poker di big match che caratterizzerà il mese di novembre.

QUI BOSCA S.BERNARDO CUNEO Dopo il pesante k.o. esterno con Il Bisonte Firenze la Bosca S.Bernardo ha lavorato con grande intensità in sala pesi e in palestra per correggere il tiro e affinare gli automatismi. Per centrare la prima gioia davanti ai propri tifosi le biancorosse dovranno mettere in campo quel coraggio che è mancato nei finali di set contro la Savino Del Bene Scandicci e non potranno concedersi quei blackout che con Il Bisonte Firenze hanno vanificato quanto di buono mostrato per metà gara. Servirà limitare gli errori e soprattutto esprimere in partita il livello di gioco toccato in allenamento, quel passo in più che finora è mancato alla squadra allenata da Andrea Pistola. Tra le gatte c’è la consapevolezza del momento delicato ma anche tanta determinazione per superarlo di squadra.

FEDERICA SQUARCINI, CENTRALE BOSCA S.BERNARDO CUNEO: «Siamo molto cariche; quella di domenica deve essere la partita del nostro riscatto. Dobbiamo avere più coraggio e determinazione nelle palle importanti; in settimana abbiamo lavorato molto su questo e sono sicura che domenica offriremo un bello spettacolo. Vallefoglia ha tanto entusiasmo e finora ha fatto bene; dovremo essere brave a contenere i loro attacchi e nel muro-difesa. Ci manca un po’ di ordine sulle palle facili ma sono sicura che già da domenica dimostreremo anche in partita quello che da settimane esprimiamo in allenamento»

LE AVVERSARIE La neopromossa Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia si presenta al Palazzo dello Sport di Cuneo con un punto in più della Bosca S.Bernardo Cuneo frutto della prima storica vittoria nella massima serie ottenuta superando tra le mura amiche la Reale Mutua Fenera Chieri. Le tigri non hanno sfigurato nelle sconfitte con Conegliano e Busto, mentre a Bergamo non hanno trovato punti contro una diretta concorrente per la salvezza. In attesa di poter schierare il nuovo acquisto Ana Bjelica, coach Bonafede in posto 2 dovrebbe puntare ancora su Carcaces, una giocatrice che in passato ha dato più di un dispiacere a Cuneo. Le gatte dovranno contenere le due principali bocche da fuoco, capitan Kosheleva e Jack-Kisal, centrale di Trinidad e Tobago proveniente dal Galatasaray che nelle prime quattro partite ha messo a segno 53 punti.

LE EX Giulia Mancini ha vestito la maglia di Cuneo nella stagione 2018/2019

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZO DELLO SPORT DI CUNEO E DA CASA Biglietti disponibili in sede fino a venerdì 29, online su www.liveticket.it fino alle ore 14.30 di domenica 31 e in cassa dalle ore 15.30. Il match verrà trasmesso in diretta su Volleyball World TV (https://www.volleyballworld.tv/). Venerdì 29 è l’ultimo giorno utile per abbonarsi in sede e online su www.liveticket.it.