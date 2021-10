Volley maschile A2 - Il VBC Synergy Mondovì torna a giocare davanti al proprio pubblico, domenica al PalaManera arriva Siena

Dopo due trasferte consecutive, la prima due domeniche fa a Lagonegro e la seconda domenica scorsa a Porto Viro, il VBC SYNERGY MONDOVI’ torna finalmente a giocare al Pala “Nino Manera” davanti ai propri tifosi: infatti domenica i monregalesi del presidente GianCarlo Augustoni ospiteranno alle ore 18 l’ Emma Villas Aubay Siena in una sfida ormai divenuta una classica degli ultimi anni sia in serie A2 che in serie B (la prima sfida si giocò nell’ anno della promozione in A2 ed in Toscana finì con un clamoroso 3-0 per i monregalesi allora allenati da Mauro Barisciani, mentre al ritorno si imposero 3-1 i senesi in un Pala “Nino Manera” pieno in ogni ordine di posti).

“Veniamo da due prestazioni nel complesso più che incoraggianti – afferma il presidente biancoazzurro GianCarlo Augustoni-, in cui abbiamo giocato costantemente alla pari con i nostri avversari, perdendo ben 4 set o ai vantaggi o in volata, e dove soltanto il risultato finale non ci è stato favorevole (due sconfitta, la prima a Lagonegro per 3-2 e la seconda a Porto Viro per 3-1). Siamo una squadra composta da giocatori molto giovani e questo si sente soprattutto nei momenti caldi delle singole frazioni, in cui il pallone scotta, ma quanto fatto vedere sino ad ora ci fa essere fiduciosi per il futuro. Dobbiamo riuscire ad ottenere un risultato positivo per sbloccarci e per questo motivo sia domenica contro Siena che nelle prossime partite interne sarà fondamentale la spinta che ci possono dare i nostri tifosi, trascinati come sempre dal calore e dalla passione dell’ Hagar Group”.

L’ Emma Villas Aubay Siena del presidente Gianmarco Bisogno con grande sorpresa un po’ di tutti gli addetti ai lavori è partita con il freno a mano tirato, subendo tre sconfitte per 3-0 nelle prime tre giornate (0-3 contro Motta di Livenza, 3-0 a Reggio Emilia e 0-3 contro Bergamo) ed in settimana ha interrotto il proprio rapporto con coach Lorenzo Tubertini, affidando la squadra all’ allenatore livornese Paolo Montagnani, la scorsa stagione sulla panchina di S. Croce, le cui prime parole sono le seguenti: “Finalmente dopo tante battaglie vissute da avversario sarò l’allenatore di Siena. – sottolinea il nuovo coach biancoblu – Se prima facevo di tutto per battere la Emma Villas ora farò di tutto per battere le altre squadre. So che la situazione che troverò non è facile, indubbiamente non è l’inizio che si aspettava questa società: tre partite senza neanche un set vinto possono creare grandi insicurezze nei giocatori. Tutta la nostra concentrazione sarà nel ritrovare certezze, nuove sicurezze ma soprattutto mettere in campo una squadra organizzata già per la trasferta di questa domenica. Tutte le mie energie sono volte al prossimo match contro Mondovì.”

L’ Emma Villas Aubay Siena può contare su giocatori come i palleggiatori Pinelli (anche a Modena e Verona in A1) e Ciulli, l’ opposto nigeriano Samuel Onwuelo, i centrali Mattei, Rossi ed Agrusti, le bande Panciocco, Ottaviani e Mazzone (con un passato a Trento), i liberi Sorgente e Tupone: sicuramente un organico di buon livello, che può tranquillamente dire la sua nella lotta per la conquista di un posto nei play-off promozione.

In casa monregalese vi è grande serenità e nessuno fa drammi per come sono finite le ultime due trasferte: infatti, come sottolinea coach Denora: “Mettiamo tutto nel nostro bagaglio di esperienze che ci servirà per le prossime gare. Il campionato è appena iniziato, sappiamo che possiamo fare prestazioni di alto livello, tocca solo farlo con costanza. Non facciamo drammi e continuiamo a lavorare per il nostro obiettivo. I ragazzi sono arrabbiati per l'andamento delle ultime due partite e determinati a riscattarsi. Abbiamo analizzato le situazioni che non hanno funzionato e in settimana ci stiamo allenando per risolverle. Prendiamo comunque sempre il positivo, sono state due trasferte impegnative logisticamente e anche contro due ottime squadre e sfido chiunque a dire che ce le saremmo giocate sino alla fine con parziali altissimi. Abbiamo dimostrato di poterci essere in questo campionato ora tocca cominciare a vincere. Siena è una delle top del campionato, hanno avuto un avvio ad handicap e può succedere quando si rivoluziona una squadra, ma con il cambio dell'allenatore e con i nuovi innesti diventano ancora più temibili. La loro forza tecnica è sicuramente il servizio con gente come Ottaviani, Pinelli e Onwuelo ed è una squadra molto fisica con due centrali tra i migliori della categoria. Noi dobbiamo esser bravi a contenerli e ad esser determinati nei momenti chiavi del match, a riuscire ad inserirci nelle loro insicurezze del momento”.