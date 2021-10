Alice Filippi finalista al Premio “Mario Verdone” del XXII Festival del Cinema Europeo di Lecce

La regista monregalese Alice Filippi, con la sua opera prima “Sul più bello” (Eagle Pictures, 2020), è finalista del Premio “Mario Verdone” alla XXII edizione del Festival del Cinema Europeo, che si volgerà a Lecce dal 6 al 13 novembre 2021. La notizia è arrivata ieri mattina – venerdì 29 ottobre, ndr – nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione, presenti tra gli altri Giovanna Ralli, Carlo Verdone e la stessa Alice Filippi, insieme Francesco Dafano e Luca Della Grotta (“Trash”), tutti e tre finalisti del premio insieme a Pietro Castellito (“I Predatori”).

Il riconoscimento, riservato a un giovane autore italiano che si sia particolarmente contraddistinto nell’ultima stagione cinematografica per la sua opera prima, è stato istituito in accordo con la famiglia Verdone dal Festival del Cinema Europeo, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia e il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. La Giuria è costituita da Carlo, Luca e Silvia Verdone, che sceglieranno il vincitore tra gli autori selezionati. La consegna avverrà sabato 13 novembre 2021 a Lecce.

La nomination a Lecce arriva dopo il premio internazionale per la miglior regia ricevuto a settembre a Venezia alla decima edizione dell’Italian Contemporary Film Festival di Toronto (ICFF), partner culturale di Women in Cinema Award (WiCA), dopo che “Out of My League”, titolo inglese di “Sul più bello”, era stato a lungo nella top-ten dei film più visti sul Netlix a livello mondiale nelle scorse settimane. A luglio a Pescara Alice Filippi aveva vinto il 48° Premio Flaiano Opera Prima e seconda, consegnatole nel corso della seconda serata dei Premi Internazionali Flaiano di Cinema Teatro Televisione e Giornalismo.

“Sul più bello”, presentato in anteprima nel corso dell’ultima edizione di “Alice nella città” (sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma) e primo al botteghino nell’unico week-end di programmazione in sala prima della chiusura per Covid dell’ottobre scorso, era già rientrato nella “cinquina” finale dei candidati ai Premi David di Donatello 2021 per la categoria “Miglior Regista Esordiente” e aveva già avuto una doppia candidatura alla fase finale dei “Nastri d’Argento” 2021 sia per le categorie Miglior Commedia e Miglior Canzone.