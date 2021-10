Bra, riprese in centro per Simone Rugiati e la sua trasmissione “L’Italia a Morsi al ristorante”

Domandona: conoscete “L’Italia a Morsi al ristorante”? Sicuro ne avete sentito parlare: si tratta di un nuovo cooking show in programma su Food Network Italia (Canale 33 del digitale terrestre) ogni martedì, alle ore 22, anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda.



Dopo il necessario preambolo, ecco la news: mercoledì 27 ottobre Simone Rugiati, uno dei volti più conosciuti della tv, è stato avvistato nel centro di Bra, precisamente sull’ala della Rocca, insieme alla sua troupe di lavoro. Il motivo? Registrare un nuovo capitolo della trasmissione che vede lo chef in viaggio alla scoperta dei piatti della tradizione nei ristoranti della penisola.



Un’occasione che anche il Comune - attraverso Facebook - ha salutato con grande entusiasmo. Saranno le ottime recensioni nazionali e internazionali, le eccellenze enogastronomiche, la vocazione all’accoglienza e alla sostenibilità. Saranno le meraviglie artistiche, le manifestazioni di grande richiamo. Sarà tutto questo e molto altro che ha regalato a Bra l’ennesimo spot di successo.