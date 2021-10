Il Santuario di Sant'Anna di Vinadio accarezzato dalla prima neve di stagione

E' sempre suggestiva la prima neve che colora di bianco il Santuario di Sant'Anna di Vinadio, in alta Valle Stura.

L'immagine arriva dalla webcam che ha immortalato il santuario più alto d'Europa, meta di tanti pellegrinaggi a piedi e in bici, alle prese con la prima imbiancata di stagione.

Proprio ieri, venerdì 29 ottobre, è stato chiuso al transito il Colle della Lombarda (2.350 metri), lungo la Strada Provinciale 255, tra il bivio con la Statale 21, Pratolungo e Sant’Anna di Vinadio fino al confine di Stato.



L’ordinanza di chiusura arriva, come ogni anno, in vista dell’inverno ormai prossimo e delle condizioni meteo che ad alta quota non permettono di garantire il transito dei veicoli in sicurezza.



Il colle che collega l’Alta Valle Stura al versante francese delle Alpi Marittime e, in particolare alla stazione sciistica di Isola 2000, riaprirà in tarda primavera.