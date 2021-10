Al via Peccati di Gola a Mondovì: un'edizione local dedicata ai produttori e alle De.Co [FOTO E PROGRAMMA]

E' stato tagliato ufficialmente questa mattina, sabato 30 ottobre, il nastro che segna il ritorno di Peccati di Gola a Mondovì.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, l'appuntamento con le eccellenze enogastronomiche del monregalese fa il suo ritorno in grande stile con un'edizione local e dedicata alla De.Co, dalle mele al miele.

"Un bel modo di ripartire" - ha commentato il sindaco, Paolo Adriano - "Questa è la nostra edizione di Peccati di Gola, dedicata ai produttori locali. Ringraziamo l'Associazione La Funicolare e la segreteria VM Style per tutto il lavoro svolto per la buona riuscita della manifestazione".

Tantissimi i sindaci del territorio presenti al taglio del nastro, insieme ai rappresentanti di Fondazione CRC, in particolare il vice presidente Ezio Raviola che ha ringraziato gli organizzatori: "Avete dimostrato coraggio regalando nuovamente questa manifestazione alla città".

Ricordiamo che, proprio in questi giorni, Fondazione CRC ha inaugurato la mostra "Cuneo Provincia Futura", che illuminerà la torre del Belvedere fino al 21 novembre con le installazioni lumisone di Andrea Marrazzo.

A portare il loro saluto e augurio di ripartenza alla città anche il senatore Mino Taricco, l'onorevole Enrico Costa, il consigliere regionale Paolo Bongioanni, il presidente ATL Cuneese Mauro Bernardi, il consigliere provinciale Pietro Danna, Luca Chiapella, presidente di Confcommercio e Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Piemonte.

"Per questa edizione di Peccati di Gola abbiamo proposto anche le installazioni aeree, circa 2000 pezzi, che poi saranno in vendita, come i galletti della mostra dell'artigianato, per dare un fil rouge ai visitatori. Le novità sono tantissime e nulla di questo sarebbe stato possibile senza l'impegno e la collaborazione di tutti coloro che ci hanno sostenuto, i volontari i tesserati, anima dell'associazione" - ha dichiarato Mattia Germone, presidente dell'Associazione "La Funicolare".

Il percorso si sviluppa per le vie di Breo e Piazza, tra le tante novità, come avevamo già anticipato, le installazioni aeree a tema, il "pizzicotto", piatto dedicato all'evento, realizzato dalla ceramica Besio e le visite al bosco della nova e nelle aziende locali; annullata causa maltempo la manifestazione "Mondovìvola" che proseguirà nelle prossime date in calendario.

Nei vari punti informazioni, dove è possibile ricevere il braccialetto "green pass", che consente di accedere alle aree chiuse, facilitando le operazioni di controllo della dell'attento staff della security, sono presenti anche i ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Mondovì. E proprio a "Upi" Mario Berutti, professore del Giolitti recentemente scomparso è stato dedicato uno dei padiglioni di Melaviglia che ora porta il suo nome.

LA PRESENTAZIONE IN COMUNE

PECCATI DI GOLA ON TOUR E BOSCO DELLA NOVA

I visitatori, quest'anno, potranno partecipare a visite nelle aziende agricole del monregalese. Un modo per far conoscere il territorio e per entrare in contatto diretto con la natura, con gli animali e con la vita di campagna.

Costo € 5, solo su prenotazione al numero 0174.552192 (Esedra Mondovì esedramondovi@gmail.com) o nei punti info/ Navette Proteo e Egea con partenza da Piazza Ferrero e ritorno in Piazza Santa Maria Maggiore.

Con il prezioso supporto della Cooperativa Proteo, che sta valorizzando e curando l'area, sarà possibile visitare il bosco della Nova a Piazza: un parco secolare di circa 3 ettari di proprietà dell'Istituto Casati Baracco alla cui base si trova la Cascina della Nova. Tre ettari di bosco e prati che si sviluppano su circa 150 metri di dislivello, un anfiteatro naturale che collega la parte alta di Mondovì con la parte bassa, un polmone verde che, fino ad oggi, non ha mai respirato con la città.

CASA DELLA PIEMONTESE

In occasione di Peccati di Gola il museo “CASA DELLA PIEMONTESE” di Carrù sarà aperto domenica 31 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 con visite guidate. SOLO SU PRENOTAZIONE ENTRO VENERDI’ 29 OTTOBRE. Costo d’ingresso € 3,00 a persona. Per l'accesso alla struttura è richiesto il Green Pass. Info Museo Casa della Piemontese: tel. 0173.750791 - 331.9883096 - museo@anaborapi.it

INFO

Ingresso libero, necessario essere in possesso di green pass come da normative vigenti. Gli organizzatori controlleranno la validità della carta verde per le aree chiuse, all'aperto i controlli spetteranno alle autorità competenti. Per agevolare gli accessi è possibile fare il controllo green pass già nei punti info dell’evento. Qui verranno poi rilasciati dei braccialetti che consentiranno l’ingresso diretto alle strutture coperte.

Punti Info Piazza Ferrero – Piazza Ellero (davanti a Bar Comino) – Via S. Agostino Presso i punti info di Peccati di Gola si potranno trovare tutte le informazioni sull’evento e la mappa (scaricabile a fondo articolo).

ORARI APERTURA FUNICOLARE Sabato 30 ottobre: ore 07,30 – 01,00 Domenica 31 ottobre: ore 09,00 - 24,00 Lunedì 1° novembre: ore 09,00 – 24,00