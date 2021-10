Volley A2: il Puma domina in Veneto! La Lpm Bam Mondovì travolge l’Anthea Vicenza per 0-3

Il motore turbo-diesel del Puma costa caro anche in Veneto! La Lpm Bam Mondovì si è confermata corsara in trasferta e dopo la vittoria al tie-break ottenuta all’esordio stagionale sul campo del Montecchio, oggi è arrivata una vittoria da tre punti sul campo dell'Anthea Vicenza. Un successo per 3-0 costruito con pazienza, soprattutto nel primo set, quando l’equilibrio è stato spezzato solo nel finale, grazie a tre ace consecutivi di Veronica Taborelli.

Nel secondo set, invece, si è assistito a un dominio assoluto da parte delle Pumine. Nel terzo set, infine, dopo una partenza incerta, le ragazze di Solforati hanno ripreso a macinare gioco e punti, chiudendo agevolmente parziale e match. Un successo strameritato per la Lpm, brava in fase difensiva con una super Bisconti, ma anche in attacco, dove Populini (17) e Taborelli (10) hanno fatto valere tutta la loro potenza, mentre Hardeman (4) è apparsa giù di corda. Molto bene anche gli altri reparti, in particolare quello delle centrali, con Molinaro (7) e Montani (13) sempre più protagoniste.

Insomma, coach Solforati, che in questo incontro non ha mai richiesto un time-out, può essere più che soddisfatto per la prestazione della sua squadra. Al termine dell’incontro le Pumine hanno festeggiato insieme alla piccola, ma rumorosa rappresentanza di Ultras Puma giunti da Mondovì.

PRIMO SET: Partono bene le vicentine, che conquistano i primi due punti del match. Pronta risposta delle Pumine, che prima con Molinaro e poi con Taborelli ritrovano la parità. Populini mette a terra il punto del 4-6. Ricezione non impeccabile per la Lpm e le padrone di casa ne approfittano per rimettere in equilibrio il punteggio. Break dell’Anthea che grazie a una Rossini in gran forma si porta sul 10-8. La fast di Mila Montani riporta il risultato in parità sul 12-12. Puma ancora contratto. Ancora ricezione imprecisa per le Pumine e Vicenza ne approfitta per andare sul 17-15. Il muro monregalese comincia a prendere le contromisure a Pavicic ed Errichiello. Sul 18-19 in favore della Lpm coach Chiappini ferma il gioco e chiama il primo time-out. Veronica Taborelli decide che è giunto il momento di spezzare l’equilibrio e di fatto conquista tre punti, con tre ace consecutivi. Puma avanti 19-23. Il pallonetto di Mila Montani consegna quattro set-point in favore della Lpm. Le padrone di casa annullano la prima chance, ma al secondo tentativo Alessia Populini chiude il parziale sul 21-25.

SECONDO SET: Beatrice Molinaro fa valere tutti i suoi centimetri a rete e realizza il primo punto. Dopo un primo set opaco, esce dal guscio anche Leah Hardeman. Pipe vincente di una Populini in ottima giornata. Buon momento delle Pumine, avanti 1-5. Arriva la reazione delle vicentine, che con Rossini rosicchiano due lunghezze sul 4-6. Tanti errori al servizio da entrambi i lati del campo. Le Pumine alzano il ritmo e il muro. Sul 7-12 arriva la richiesta di time-out di coach Chiappini. Si torna in campo e la Lpm vola a +7. Ace di Alessia Populini e punteggio sul 7-15. In campo sembra esserci una sola squadra, quella monregalese. Il distacco diventa quasi abissale sull’8-19. Girandola di sostituzioni per i due tecnici. Per il Puma dentro Giulia Bonifacio. Poco dopo giunge il punto del definitivo 13-25, per un set sostanzialmente dominato dalla Lpm.

TERZO SET: punto per l’Anthea con la solita Rossini, la migliore in campo per le padrone di casa. Ancora una fast vincente di Mila Montani e punteggio in equilibrio sul 3-3. Break per le vicentine, che provano a restare aggrappate al match. Vicenza avanti 5-3. Doppio ace di Alessia Populini e risultato in parità sull’8-8. Time-out chiesto da coach Chiappini sul punteggio di 8-9. Sale il punteggio delle Pumine, che vanno sul +4. Ancora un time-out chiesto da Chiappini sul 11-17. Vicenza allo sbando e Lpm che vola sul punteggio di 11-20. Sul 14-24 arrivano dieci match point, e al secondo tentativo arriva l’infrazione delle padrone di casa per il definitivo 15-25.

ANTHEA VICENZA - LPM BAM MONDOVI' 0-3 (21-25 13-25 15-25) - ANTHEA VICENZA: Rossini 9, Cheli 7, Eze Blessing 1, Pavicic 4, Piacentini 6, Errichiello 8, Norgini (L), Caimi, Lodi. Non entrate: Fiore, Nardelli, Pegoraro, Furlan (L). All. Chiappini. LPM BAM MONDOVI': Populini 17, Molinaro 7, Taborelli 10, Hardeman 4, Montani 13, Cumino, Bisconti (L), Bonifacio 1, Trevisan, Giubilato, Ferrarini, Pasquino. All. Solforati. ARBITRI: Traversa, Serafin. NOTE - Durata set: 26', 20', 23'; Tot: 69'.