A Mondovì il premio Res Publica all'Associazione Nazionale Alpini [VIDEO]

Il presidente Favero con gli Alpini e i Volontari protezione civile ANA in servizio per l'evento

Sono stati consegnati ieri, sabato 30 ottobre, a Mondovì Piazza i premi dell'edizione 2021 di Res Publica, riconoscimento promosso dall’associazione “Buon Governo e Senso Civico” e presieduta da Antonio Maria Costa, che quest'anno ha voluto valorizzare l'operato di chi si è distinto per i "Rifugiati di guerra", "Protezione Civile", "Speranza di vivere" e "Violenza contro le donne".

A ritirare il premio per l’Associazione Nazionale Alpini, il presidente Sebastiano Favero che ha ricordato l'impegno costante delle penne nere per tutta l'emergenza pandemica.

"Un'emozione essere presente in un momento in cui viene riconosciuto l'impegno dell'Associazione Nazionale Alpini" - ha commentato il presidente Sebastiano Favero - "Gli Alpini hanno un senso del dovere e della solidarietà innata, essere presenti senza chiederci mai perché, come è stato fatto nel corso della pandemia. Non ci siamo mai tirati indietro, dando sostegno a livello nazionale, regionale e locale con una presenza capillare nella distribuzione di mascherine, viveri, medicinali prima e nel supporto nei centri vaccinali nella seconda fase".

All'evento, svoltosi nella splendida sala Ghislieri, erano presenti le penne nere della Sezione ANA Mondovì, insieme al presidente Armando Camperi, la madrina della sezione Dada Ghirardi e numerosi volontari protezione civile ANA in servizio per l'evento.