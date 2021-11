Anche Dogliani conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Domenica 7 novembre l’Amministrazione doglianese celebrerà la solenne ricorrenza del IV Novembre e il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.



Così come diversi altri municipi del nostro territorio (Alba, tra questi), il Consiglio comunale del centro langarolo ha infatti colto l’invito del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia ad aderire al progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” in occasione del I° centenario dalla traslazione delle spoglie del Milite Ignoto a Roma.



La commemorazione avrà inizio alle ore 10.15 con un corteo che dal palazzo comunale raggiungerà il Monumento ai Caduti. A seguire è previsto lo scoprimento della targa in memoria del Milite Ignoto e la consegna dell’attestato di cittadinanza onoraria al Milite Ignoto alle associazioni militari e di ex combattenti doglianesi. Quindi l’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro e l’intervento del sindaco Ugo Arnulfo

Presterà servizio la Società Filarmonica “Il Risveglio” e parteciperanno gli alunni e i docenti dell’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” e le associazioni con il proprio labaro.



Alle ore 11 la commemorazione si chiuderà con la messa officiata nella parrocchia dei Santi Quirico e Paolo, in suffragio ai caduti di tutte le guerre.