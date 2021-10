Cuneo: CGIL, CISL e UIL a colloquio con il presidente della Provincia Borgna

Nella mattina di venerdì 29 ottobre i Segretari Generali provinciali della Cgil, Cisl e Uil, Davide Masera, Enrico Solavagione e Armando Dagna hanno incontrato il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna.



L’incontro chiesto dalle tre sigle aveva come obbiettivo quello di monitorare la destinazione dei fondi previsti dal PNRR sulla provincia di Cuneo. Il confronto è stato interlocutorio ma comunque positivo - dichiarano i tre Segretari confederali. Nella mattinata sono stati affrontati temi inerenti: infrastrutture, salute, sicurezza, formazione, transazione ecologica energetica lavoro e digitalizzazione.



All’incontro con il Presidente Borgna, CGIL CISL e UIL hanno chiesto che si proceda con urgenza in quanto i danni economici e occupazionali causati dall’emergenza sanitaria sono ingenti.



Inoltre Masera, Solavagione e Dagna hanno focalizzato l’attenzione sulla tragedia sulle morti sul lavoro punto sul quale chiedono che vengano affrontati con formazione e la prevenzione, strumenti per arginare il fenomeno.



Nelle prossime settimane verranno calendarizzati una serie di incontri su più tavoli, uno riguardante i fondi del PNRR con Sindaci e Amministratori locali, uno sulla sicurezza, e uno sulla formazione e sulla formazione digitale in modo di avere lavoratori riqualificati e corrispondenti alle necessità produttive del territorio.