Dronero, dalla "Passeggiata per la vita" 16mila euro per l’Ail e il Fiore della Vita di Savigliano

Eccoci a ringraziarvi per l’ennesimo successo della 6ª "Passeggiata per la Vita”. Anche quest’anno abbiamo optato per l’edizione “virtuale”. Quando abbiamo iniziato a prepararla ci siamo confrontati, ci è sembrato prematuro, organizzarla in presenza e… credeteci, non è stato facile decidere di ripetere la formula del 2020.



Per noi la “Passeggiata per la Vita” significa i tanti sorrisi, le tante famiglie, le tante persone che decidono di riempire la piazza, le stradine di Dronero e Roccabruna in ricordo di Paolo e Anna, e di tutti i giovani che, per svariati motivi, ci hanno lasciato troppo presto.



Siamo sicuri che per i nostri giovani, la festa è in piazza, tutti insieme e come vorrebbero loro: “Facendo casino”. Questo bellissimo “casino” comunque voi, acquistando oltre 3.000 pettorali e 168 per i vostri amici a quattro zampe, siete riusciti a farcelo vivere: grazie!



Che bella soddisfazione vedere le tante foto che ci avete inviato dai posti più belli e impensabili, vedere le tante persone o famiglie che, rispettando tutte le norme, hanno voluto comunque percorrere i percorsi tradizionali della “Passeggiata per la Vita”.



E come non ringraziare i nostri sostenitori che continuano a credere nella Passeggiata per la Vita, sostenendo tute le spese affinché tutto il ricavato dei pettorali possa essere donato in parti uguali all’Ail sezione di Cuneo e al Fiore della Vita di Savigliano.



Nonostante il periodo difficile che abbiamo e che stiamo ancora attraversando, queste due associazioni del territorio, hanno e continuano a sostenere le persone che hanno necessità, a sostenere la ricerca, fondamentale per sconfiggere queste malattie e che purtroppo portano ancora via, molti giovani come i nostri.



Grazie a tutti voi che ci credete e partecipate.

Grazie a tutti gli operatori dei tanti punti vendita che col loro sorriso e la loro disponibilità propongono i pettorali della “Passeggiata”.

Grazie a tutti i locali che hanno aderito al menù dello sportivo.

Grazie al presidente e al direttivo della Banca di Caraglio, che tutti gli anni ci sostengono col loro contributo.

Grazie a tutte le persone che abbiamo disturbato senza chiedere se avevano tempo: scusate. Se la “Passeggiata per la Vita” è riuscita a raggiungere certi numeri è grazie a tutti voi che abbiamo ricordato e a tutti coloro che abbiamo dimenticato.

Grazie al sostegno e alla partecipazione di tutti Voi anche quest’anno “la Passeggiata per la Vita” riesce a donare ben 16.384,36 euro.

Grazie veramente di cuore.



Famiglie Rubino e Brignone