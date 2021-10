Il ponte dei Santi porta la prima neve sulle montagne della Granda

Dodici mesi fa si era atteso sino a domenica 3 novembre. Con pochi giorni di anticipo rispetto ad allora, la perturbazione atlantica che in questi giorni sta attraversando la nostra regione ha riportato una prima spolverata di fiocchi bianchi su alcune vette della Granda.



Per ora si tratta di pochi centimetri, che tra la giornata e la notte di ieri, sabato 30 ottobre, sono caduti sui tetti del santuario di Sant’Anna di Vinadio e al colle di Valcavera, in Valle Stura, al colle dell’Agnello (chiuso al traffico da venerdì, come anche quello della Lombarda), al Rifugio Naraman in Valle Maira, a monte del santuario di Castelmagno.



Per la mattinata di domani, lunedì 1° novembre, è attesa un’intensificazione delle precipitazioni, in particolare sulle Alpi Marittime e Liguri, nell’attesa di un nuovo fronte perturbato in arrivo sulla nostra provincia per mercoledì, con l’abbassamento delle temperature e dello zero termico, e nuova neve attesa sulle valli del Cuneese, del Monregalese e del Saluzzese.