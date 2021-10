SOS, che scuola scelgo? A Saluzzo torna il Salone dell'Orientamento

Che scuola posso scegliere? Per aiutare i ragazzi in vista di questo importante passo che segue la terza media torna il Salone dell’Orientamento, dopo lo stop dello scorso anno.

Sarà in presenza a Saluzzo nelle ex scuderie della Caserma Musso (piazza Montebello) nuovo polo socio culturale "Il quartiere", venerdì 12 e sabato13 ottobre.

Come tutte le manifestazioni avverrà nel rispetto delle norme Covid, con ingresso previo controllo del Green Pass, ma darà anche l’opportunità di seguire a distanza, in modalità digitale gli incontri proposti. La presentazioni degli Istituti scolastici avverrà nella sala tematica in presenza e sarà seguibile sul canale YouTube della Fondazione Bertoni, attraverso un’unica diretta giornaliera.

L’appuntamento per gli studenti e le famiglie è alla sua quinta edizione ed è una panoramica completa e in un unico spazio dell’offerta delle Superiori del Saluzzese e delle agenzie formative. In questo modo si offre la possibilità ai giovani utenti e alle loro famiglie di incontrare di persona docenti e orientatori, ricevere informazione, fare domande esprimere dubbi per arrivare alla scelta scolastica più consona.

Per aprire la giornata sarà presentato il Progetto “Ufficio Regionale Obiettivo Orientamento Piemonte”. Quindi si susseguiranno i diversi interventi dei diversi istituti del Saluzzese. Gli studenti avranno in seguito la possibilità di partecipare alle giornate di Porte aperte nelle varie realtà scolastiche che hanno incontrato alla ex Caserma.

Si presenteranno con i loro percorsi, novità e centralità il liceo Soleri-Bertoni, l'Istituto Denina Pellico Rivoira, l'istituto per l'Agraria Umberto I di Verzuolo, l'Istituto Alberghiero "G. Paire" di Barge, il Liceo "G.B. Bodoni" e le due agenzie di formazione professionale, Afp in particolare la sede di Verzuolo e Cnos Fap di Saluzzo.

Orari di apertura: venerdì 12 ottobre, ore 14.30-18.30; sabato 13 ottobre ore 9-12.30/14-18

Presentazione delle scuole

Venerdì 12 ottobre

Ore 14.30 - 18.30

14.30 – presentazione del l’Ufficio Regionale Obiettivo Orientamento Piemonte

15.00 – Liceo Soleri Bertoni

15.30 – Istituto Denina Pellico Rivoira

16.00 – I.I.S. Umberto Primo Verzuolo Agraria

16.30 – Istituto Alberghiero G. Paire Barge

17.00 – Afp/Cnos Fap

17.30 – Liceo G.B. Bodoni

Sabato 13 ottobre

Ore 9 - 12.30 / 14-18

9.30 e 14.30 - Afp/Cnos Fap

10.00 e 16.00 - Istituto Denina Pellico Rivoira 15,30 –

10.30 e 17.00 - Liceo Soleri Bertoni

11.00 e 16.30 - Liceo G.B. Bodoni

11.30 e 15.30 - Istituto Alberghiero G. Paire Barge

12.00 e 15.00 - I.I.S. Umberto Primo Verzuolo Agraria