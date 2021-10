Un parco da vivere "in connessione": da Comuneroero un progetto per aprire ai disabili l’area di Montalupa

L'associazione Comuneroero ha partecipato al Bando "Spazi Outdoor 2021" della Fondazione Crc di Cuneo, presentando insieme ad altre associazioni ambientaliste del territorio il progetto "Montalupa. Un parco da vivere in connessione".



Il Bando "Spazi Outdoor: sport nella natura e inclusione" ha l'obiettivo di migliorare l'allestimento e la predisposizione degli spazi outdoor (ambiente e natura) in modo che possano essere accessibili e utilizzati per percorsi motori e sportivi anche per chi ha limitazioni. Coniuga tre caratteristiche principali: sport outdoor e connessione con la natura; accesso agli sport naturali anche a persone con disabilità o limitazioni motorie; attrazione turistica e sportiva innovativa e sperimentale sulla provincia. Il costo totale del progetto è stimato in 65mila euro, 7.500 dei quali stanziati direttamente dall'associazione. Il contributo erogabile dalla Fondazione Crc è di 40mila euro che, se erogati, verrebbero integrati con altre forme addizionali di contribuzione.



Il sito scelto da Comuneroero per la candidatura è il "Parco di Montalupa”, uno spazio verde aperto al pubblico di circa 5mila metri quadrati, che si estende nel territorio del Comune di Pocapaglia, al confine con quello di Bra, istituito nel 2003 dall’allora amministrazione pocapagliese del sindaco Dacomo.



L'estesa area, di proprietà del Comune di Pocapaglia, presenta svariate specie arboreee che hanno creato nel tempo un habitat ideale per numerose specie di fauna selvatica ed è attraversata dal rio La Gera, alimentato da una sorgente che sgorga dalla Rocca Creusa di Pocapaglia, catturando le acque pluviali del sottosuolo e incanalandole naturalmente a valle. Si tratta dell’unico spazio verde pubblico a disposizione della comunità, peraltro, utilizzato finora saltuariamente per passeggiate e jogging.



Per dare vita al parco, nel mese di giugno e ancora nei giorni scorsi Comuneroero ha coinvolto numerose associazioni ed enti del territorio in una giornata di pulizia ecologica. Da questa fase operativa ha preso forma una comune volontà di migliorare le condizioni del parco con l'obiettivo di renderlo fruibile a tutti all'insegna di una sana attività all'aperto.



Il progetto prevede l’allestimento di un parco attrezzato con una completa area fitness polivalente, alla quale tutti – adulti, bambini, anziani – possano accedere e che possa accogliere anche le persone diversamente abili. Collegamenti wifi potranno favorire l’erogazione di supporti telematici facilitando la conoscenza del Parco e le attrattive circostanti.



"La richiesta di finanziamento presentata alla Fondazione Crc, se accolta, rappresenterebbe la possibilità di dare continuità all’attività iniziata in comune e di concretizzare quanto era stato auspicato - commenta il presidente dell'associazione Cesare Cuniberto -. Oggi c’è una riscoperta dell’allenamento a corpo libero, un’attività in fortissima espansione soprattutto se praticato all’aria aperta. Un percorso opportunamente attrezzato consente di contribuire a mantenere un buon livello di salute aumentando la qualità generale della vita e anche le persone disabili possono trarre grandissimi benefici dall'attività outdoor".



Se il Parco venisse riqualificato rappresenterebbe l’unico spazio all’aperto attrezzato per promuovere lo sport e il benessere, non essendo presenti sul territorio altre aree simili. Le realtà esistenti attorno al Parco, come l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la riqualificazione del vecchio sentiero che collegava Montalupa con il parco della Zizzola, i sentieri dell’Ecomuseo delle Rocche di Montà con i suoi percorsi e piste ciclo-pedonabili, già assicurano la fruibilità dell’area da parte della popolazione residente nel circondario. Se il Parco di Montalupa fosse opportunamente segnalato, potrebbe diventare anche un’attrazione per camminatori e “biker” provenienti da altre zone, offrendo molteplici opportunità di crescita del turismo outdoor e dell’offerta culturale dell’intera area.

Mettendo in comune le reti sentieristiche e i due Parchi (Montalupa e la Zizzola) si andrebbe a creare una connessione comune a favore di tutte le realtà che gravitano in questo territorio, oltre ai turisti.