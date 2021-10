Dogliani, in fiamme il tetto di una mansarda in via Dante Alighieri

Un nuovo incendio ai danni di un’abitazione si è verificato nella serata di ieri a Dogliani, dopo quello che nelle scorse settimane aveva distrutto l’alloggio abitato da una giovane famiglia.

Nella serata di ieri, sabato 30 ottobre, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Mondovì sono intervenuti per domare le fiamme che avevano avvolto la porzione del tetto di un’alloggio con mansarda in via Dante Alighieri.

Non si registrano feriti. In un paio d’ore le fiamme sono state domate e la zona messa in sicurezza.