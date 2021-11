L'influenza della cinematografia sulle slot nuove

Questi due mondi che potrebbero sembrare così distanti in realtà sono molto più simili di quanto si possa pensare. Infatti moltissime slot machine che vengono lanciate sul mercato ogni settimana riprendono proprio le stesse tematiche dei film più celebri.

Gli appassionati di cinematografia avranno quindi la possibilità di scommettere su alcune slot machine che li coinvolgono emotivamente. Giocare alle slot machine di questo tipo è sicuramente più divertente.

I nostri esperti in questo articolo hanno voluto parlare di alcune delle slot machine più amate dai giocatori per i loro temi e le loro musiche. Esse nella maggior parte dei casi sono presenti sia sui siti online AAMS che in quelli con altre licenze. Non ci resta che vedere quali sono.

Lista delle migliori slot machine online che si ispirano ai film

Il gioco sulle slot machine deve essere divertente e deve catturare l'attenzione del giocatore. Proprio per queste ragioni molte software house famose a livello mondiale che operano sui siti slot online con licenza AAMS e su quelli con altre licenze, hanno deciso di investire molto sulle tematiche. Alcune delle più amate sono:

Games of Thrones;

Jumanji;

Peaky Blinders;

Dottor Jekyll goes Wild;

Wizard of Oz - Road to Emerald;

I film sono sicuramente molto amati dalle persone, soprattutto negli ultimi anni in cui gli appassionati di serie tv, anche grazie a Netflix , sono aumentati drasticamente.

Giocare quindi su una slot gratis o a pagamento online che ritragga i personaggi e l'ambientazione di alcuni film o serie è una vera e propria priorità per molti giocatori. Le nuove slot online garantiscono proprio questo. Vediamo adesso quali sono quelle più famose. Ricordati di sfruttare in ogni caso tutti i bonus presenti all'interno dei vari casinò e di leggere tutte le informazioni in merito ad ogni slot.

Games of Thrones - Power Stacks slot online

La prima slot online di cui ti vogliamo parlare è sicuramente questa. Games of Thrones è una della serie televisive più viste e amate di sempre, di conseguenza anche questa slot appare spesso nei motori di ricerca di moltissimi giocatori. Essa è uno dei giochi più amati.

Essa ha un RTP, cioè un ritorno al giocatore molto elevato, del 96,2%, ottimo rispetto a molte altre slot online. La volatilità inoltre risulta essere piuttosto alta. Sono presenti su questa slot online:

5 rulli;

4 righe;

40 linee di pagamento;

Inoltre la vincita massima può raggiungere anche 25.000 volte la puntata. Il divertimento su questo gioco d'azzardo è assicurato perché sono presenti anche diversi simboli che ricordano i personaggi della famosa serie tv. Ogni utente che gioca in queste slot online può quindi ricordare e rivivere le emozioni di questa serie.

Peaky Blinders - slot machine

Peaky Blinders è una slot machine gratis o a pagamento, si può trovare in tantissimi casinò online. Ricorda ovviamente la famosa serie ed è una slot online che ha le seguenti caratteristiche:

5 rulli;

3 righe;

20 linee di pagamento sempre attive.

L’RTP, ritorno teorico al giocatore, è del 96.5%. Superiore quindi a quello visto precedentemente. Anche in questa slot la volatilità è molto alta e c'è la possibilità di vincere dei premi molto elevati. In molti casinò inoltre è possibile usufruire di free spin che consentono di aumentare le possibilità di vincita del giocatore.

Questa slot online offre ai giocatori diversi jolly e scatter che consentono di vincere premi molto elevati.

Pierino tenta la fortuna - slot online

Pierino tenta la fortuna è uno tra i giochi più famosi che si può trovare in diversi siti slot e in moltissimi casinò online con licenza ADM e in altri senza licenza. Questa è una slot gratis ma che si può anche utilizzare normalmente, effettuando un deposito nel casinò.

Leggiamo quali sono le informazioni inerenti a questa slot:

5 rulli;

3 righe;

Il numero di linee payout è 30.

Per quanto riguarda il Return to Player è del 94.66%, quindi le probabilità di vincita per i players sono ottime. Questa è una top slot perché offre ben 3 tipologie di bonus che consentono di vincere montepremi elevati e anche tantissimi simboli scatter.

Come tutte le slot inerenti alla cinematografia, questa ricorda proprio la famosa serie televisiva italiana. Potresti trovarla in molti casinò online che potrebbero regalarti come bonus tantissimi free spin da sfruttare su queste nuove slot.

Jumanji - slot online

Jumanji è uno dei più famosi film negli anni 90'. Questo film è ancora oggi tra i più amati. Questa slot online riprende proprio lo scenario del film. Per quanto riguarda le caratteristiche di questa slot che si trova all'interno del casinò sono le seguenti:

5 rulli;

3 righe;

Il numero di payline invece arriva a 36.

L'RTP è del 96,33%, quindi anche più alto rispetto alle altre nuove slot viste fino ad ora. Per quanto riguarda i simboli su questa slot sono moltissimi e permettono anche di vincere dei montepremi molto elevati. Se hai la possibilità di sfruttare dei bonus come free spins su questa slot dovresti farlo in modo tale da ottenere delle vincite molto più elevate.

Per ottenere questi bonus molto spesso è necessario semplicemente effettuare una registrazione sulla pagina del casinò scelto e compilare tutti i campi. I siti slot in genere regalano molti incentivi agli utenti che scommettono in questa modalità di gioco.

Bollywoord Story - slot machine

Il produttore di questa slot machine è uno dei più famosi in circolazione: NetEnt. Questa slot è famosa in tutto il mondo. Il lancio di questa slot ha fatto molto parlare perché è avvenuto subito dopo quello del famosissimo film. L'RTP di questa slot è del 96%.

Vediamo adesso come è composta:

5 rulli;

3 righe;

9 linee vincenti, quindi di meno rispetto alle precedenti.

In questa slot è presente però il floating Wild, cioè dei simboli che consentono di sbloccare delle vincite davvero interessanti. Se vuoi ottenere più soldi nella tipologia di game questa video slot potrebbe fare al caso tuo. Le esperienze dei players che l'hanno provata sono molto positive. Inoltre questo software provider è molto famoso a livello mondiale.

Anche in questo caso dei siti di scommesse online offrono dei bonus da poter sfruttare su questa slot. Ovviamente non potranno scommettere su di essa i minori e soprattutto bisogna porre molta attenzione perché essa potrebbe creare dipendenza.

Quali software provider mettono a disposizione queste slot?

Sono molti i software provider presenti sul mercato in continuo aggiornamento. Essi rendono ogni pagina e ogni sezione dei casinò online molto più ricca grazie ai tantissimi giochi proposti. Per scommettere su queste slot sarà necessario effettuare un deposito oppure procedere con la versione demo.

Tra i fornitori più famosi troviamo:

NetEnt ;

Pragmatic Play;

Novomatic;

Yggdrasil;

BetSoft;

SoftBet.

Qualche operatore crea anche delle macchinette fisiche su cui scommettere, in queste però non si potranno di certo sfruttare i bonus presenti all'interno dei siti di gioco. Alcuni di questi software hanno creato titoli di giochi famosi in tutto il mondo, come ad esempio: Book of Dead, Book of Ra, Starburst, Gonzo's Quest e altri giochi.

Su quali casinò online si possono trovare queste slot?

Queste slot si possono trovare all'interno di tutti i casinò online che garantiscono un'esperienza di gioco positiva ma soprattutto sicura sia per i player in Italia che per quelli che vivono all'estero. Tutti gli Online Casino Paysafecard presentano queste caratteristiche. Altri casinò su cui sono presenti queste slot sono i seguenti:

William Hill;

Leovegas;

Gioco Digitale;

888 Casinò;

Star Vegas.

Esse però sono presenti anche in altri siti di gambling che non hanno licenza AAMS ma che accolgono comunque utenti che vivono in Italia. Ognuno di questi casinò consente di sfruttare bonus sui giochi proposti.

Conclusioni

Adesso che abbiamo visto i titoli di giochi più famosi e le slot presenti su più di una pagina di casinò, non ti resta che scegliere quella che faccia al caso tuo e iniziare a scommettere. Ricordati che per qualsiasi modalità di gioco tu scelga dovresti sfruttare tutti i bonus che il casinò mette a disposizione del tuo account prima dello scadere. In questo modo potrai vincere anche molti più soldi.