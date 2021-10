Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di Fra Andrea Nico Grossi di Saluzzo

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?».

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi».

Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».

Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. (Mc 12,28-34)

Oggi, 31 ottobre la Chiesa giunge alla XXXI Domenica del Tempo Ordinario (Anno B, colore liturgico verde). A commentare il Vangelo della Santa Messa è il sacerdote Andrea Nico Grossi dei Frati Minori della chiesa di San Bernardino, in Saluzzo.

Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per ‘Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi’, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole in perfetto stile francescano, che sono come scintille per accendere le ragioni della speranza.

Eccolo, il commento.

Giorgio Gaber cantava alcuni anni fa: «Parole che son come fiori, ma finti e senza profumo»; il suo era un inno contro le parole false o, meglio, svuotate di verità. Oggi dovremo confrontarci anche noi con una parola “pesantissima”, che ci interpella: amore. Lasciamoci provocare, per evitare di cadere anche noi in parole che sono solo vuota e illusoria apparenza.

Gesù non dice: «Amerai Dio o il prossimo» - quasi che fossero in alternativa -, ma «Amerai Dio e il prossimo». L’evangelista Giovanni dirà una cosa ancora più forte: «Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore… Se uno dice: “Io amo Dio” e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede» (1Gv 4,7s;20).

Come faccio a capire se sto amando? Ancora una volta ci soccorre Giovanni: «Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1Gv 3,18).

Guardiamo con attenzione e con verità la nostra vita; impariamo a guardare i fatti. Come siamo bravi a fissare lo sguardo sui “fatti” degli altri e sappiamo leggerli, proviamo a fare altrettanto con noi stessi e lasciamo che chi ci sta a fianco ci aiuti. Un passo fondamentale nel cammino di guarigione sta nel prendere coscienza di essere malati e capire poi quale malattia ci affligge. Infatti, chi pensa di essere sano non farà mai nessuna cura.

Penso che dobbiamo guardare quanto siamo capaci di donare. Che cosa? Il tempo; i pensieri (si preoccupa per noi); le cose; lo spazio; il denaro; il sonno; il perdono; attenzione; ascolto… Chi ama, in sostanza, dona all’altro ciò che ha di proprio e di cui quello ha bisogno; ma non si ferma lì, spesso giunge a rinunciare a qualcosa di sé, per il bene dell’altro. Chi ama non misura il dono.

Gesù è il modello dell’amore, Colui con il quale dobbiamo confrontarci per capire come siamo messi: «Pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,6ss).