Calcio Serie D: un grande Saluzzo fa vedere le streghe al Derthona, Gaboardi firma la prima vittoria granata

Il Saluzzo centra la prima vittoria in campionato superando, con il risultato di 1-0, il Derthona secondo in classifica e reduce da quattro vittorie consecutive.

Ottima la prestazione della squadra di Briano, concentrata dal primo al novantesimo minuto e brava a trovare il gol partita con Gaboardi nella ripresa. Sugli scudi anche Lewandowski, ispiratore di ogni manovra granata ed un inesauribile Serino.

Grande equilibrio fin dalle fasi iniziali dell'incontro. Il Saluzzo gioca con la giusta attenzione e riesce a limitare il potenziale offensivo avversario. La prima occasione, anzi, è per i padroni di casa. Al 22', sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Lewandowski, Serino anticipa in tuffo il diretto marcatore ma mette a lato di testa. Il Derthona risponde alla mezz'ora. Luzzetti interviene su un cross di Otele Nnanga bucato dalla difesa saluzzese: conclusione fiacca ed occasione sciupata. In archivio un primo tempo senza particolari sussulti, terminato a reti bianche, logica conseguenza dell'evoluzione della partita.

La squadra di Briano rientra in campo con identica applicazione e viene premiata con la rete del vantaggio. Minuto 55: Poppa lavora un bel pallone sulla sinistra e serve Gaboardi nel cuore dell'area avversaria. Controllo e tiro in un fazzoletto, Teti fulminato: 1-0. Ospiti insidiosi su corner, l'incornata di Emiliano finisce fuori di un soffio. Stessa sorte per il tentativo di Manasiev, a coronamento di un'azione insistita, al 65'. Il Derthona prova a scuotersi e costringe i rivali ad abbassarsi di qualche metro. Briano dà ossigeno alla sua squadra inserendo Gerthoux al posto dell'autore del gol Gaboardi, sfiancato da tanti scatti e tentativi di ripartenza. Il Saluzzo tiene duro fino alla fine, sciupando il 2-0 con Ientile e salvandosi dal pari grazie ad una super parata di Virano su Gjura. Conquistati, con merito, i tre punti ed il secondo risultato utile di fila.

TABELLINO

Saluzzo (4-4-1-1): Virano, Bedino, Carli, Caldarola, (91' Andretta) Pittavino; Poppa (84' Ientile), Matera (56' Clerici), Mazzafera, Serino; Lewandowski ; Gaboardi (75' Gerthoux). A disp: De Marino, Tall, Di Carlo, Giordano, Ientile, Andretta, Massacesi, Clerici, Gerthoux. All Mauro Briano

Derthona (4-3-3): Teti, Gjura, Todisco, Emiliano, Procopio (46' Sacca); Filip, Grieco, Manasiev; Otele Nnanga (61' Mutti), Diallo (61' Romairone), Luzzetti. A disp: Bertozzi, Imperato, Brollo, Valerio, Galliani, Akouah. All Giovanni Zichella

Gol: 55' Gaboardi

Ammoniti: Todisco, Grieco, Mazzafera, Briano, Poppa, Zichella, Gjura

Espulsi:

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme; assistenti Francesco Marrazzo e Adriano Gervasoni di Bergamo