Ciclismo: Coppa Piemonte 2022, lunedì 1° novembre via alle iscrizioni

Dopo la presentazione del calendario gare della ventunesima edizione del circuito Coppa Piemonte che sarà articolata in cinque prove e aperta il 27 marzo dalla Granfondo Val Tidone, che quest'anno ha fatto segnare il maggior numero di partecipanti tra le sette prove del circuito coordinato da Renato Angioi, continua la presentazione delle novità che caratterizzeranno la nuova edizione del circuito.

Le iscrizioni al challenge saranno aperte lunedì 1 novembre 2021 e si potranno effettuare anche attraverso la piattaforma del timing Winning Time che gestirà il cronometraggio delle cinque prove in programma. Il costo dell’abbonamento è di 175 euro per l'adesione alle 5 prove e di 150 euro per 4 prove, scelte tra le 5 gare in programma.

La Classifica Free climbing for all è una novità assoluta nella storia del circuito Coppa Piemonte. L'inserimento di un tratto cronometrato in salita interesserà tutte e cinque le prove. Prima della partenza di ogni prova verrà estratto da un partecipante un bigliettino in cui sarà indicata la media oraria relativa, che verrà tenuta segreta sino al momento della premiazione finale.

Resa nota la media oraria relativa verranno premiati i cinque ciclisti (indifferentemente tra uomini e donne) che al termine della scalata avranno fatto segnare la media oraria che più si avvicina a quella sorteggiata, tenendo conto delle differenze sia negativa che positiva. Inoltre verrà consegnata la maglia a pois al ciclista uomo e donna che avrà fatto segnare il miglior tempo assoluto nella scalata.

Per ciò che riguarda invece la premiazione finali individuali e dei tratti cronometrati si rimanda al regolamento consultabile sul sito del circuito.