Volley A2/F: completata la 4^ giornata di andata del girone B. La Lpm Bam Mondovì sale al secondo posto

Si è completato il quadro degli impegni validi per la 4^ giornata di andata della regular season di serie A2 femminile, girone B. Nell’anticipo del sabato la Lpm Bam Mondovì aveva ottenuto il successo per 0-3 sul campo dell’Anthea Vicenza. Oggi invece, è giunta la risposta della capolista Cda Talmassons, che in trasferta ha “strapazzato” l’Egea Modica con l’identico risultato delle Pumine (0-3).

Le friulane di coach Barbieri restano da sole in testa alla classifica, tallonate dalle Pumine di Solforati e dalla Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, vittoriosa in trasferta per 2-3 sul campo della Tecnoteam Albese Volley Como. Vittoria casalinga per la Itas Martignacco, prossima avversaria della Lpm, che in casa ha superato il Club Italia Crai per 3-0. Vittoria in trasferta anche per la Ranieri Soverato sul campo del Catania con il punteggio di 0-3. Ecco di seguito il quadro dei risultati e la classifica aggiornata:

Risultati 4^ giornata di andata – Gir. B

Anthea Vicenza Lpm Bam Mondovì 0-3 Martignacco Club Italia Crai 3-0 T. Albese Como Ipag Montecchio 2-3 Rizzotti Catania Ranieri Soverato 0-3 Egea Modica Cda Talmassons 0-3

Turno di riposo: Eurospin Ford Sara Pinerolo

Classifica Girone B

1 Cda Talmassons 12 2 Lpm Bam Mondovì 9 3 Ipag Montecchio 9 4 Ranieri Soverato * 8 5 Itas Martignacco * 6 6 Eur. Pinerolo * 6 7 Tecn. Albese Como 4 8 Anthea Vicenza 3 9 Rizzotti Catania 3 10 Club Italia Crai * 0 11 Egea Modica 0

*squadre che hanno osservato il turno di riposo