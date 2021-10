Volley, serie A1F. Cuneo supera Vallefoglia 3-0. Lucille Gicquel: "Determinate a vincere, dobbiamo continuare così (VIDEO)

Una Lucille Gicquel che si divide tra risposte in inglese ed in francese al termine del match con Vallefoglia. L'opposto francese è soddisfatta della prestazione di tutta la squadra: "Abbiamo sempre spinto ogni set. Eravamo determinate e decise a vincere questa partita. L'atmosfera era al massimo, abbiamo spinto ogni punto, tutte insieme. Il terzo set non è stato facile, ma siamo rimaste unite e ce l'abbiamo fatta. È stata una bella partita, che ci fa ben sperare per il prosieguo del campionato".

Su cosa sia cambiato nella mente delle cuneesi: "È stato molto importante per noi vincere. Nella testa ora siamo più rilassate, dobbiamo continuare così".