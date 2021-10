Piemonte: novità per il Bando PSR che eroga contributi per l’installazione di reti antigrandine

Con recente Determinazione, la Regione Piemonte ha introdotto alcune importanti novità relativamente al Bando PSR che prevede l’erogazione di un contributo fino al 50% delle spese ammesse per l’installazione di reti antigrandine a copertura delle coltivazioni.



Il Bando, che era già stato pubblicato tempo fa, viene rivisto in alcune sue parti.

Innanzitutto, l’attivazione del Bando in questione non è più condizionata da un’eventuale approvazione da parte della Commissione Europea.



Inoltre, il termine per la presentazione delle domande viene prorogato dal 2 novembre 2021 al 15 marzo 2022, dando, così, più tempo alle aziende interessate per partecipare. Viene, poi, stabilita una data unica per la realizzazione degli interventi finanziati, che è quella del 30 aprile 2023.



Con queste modifiche, si apre uno spazio temporale maggiore per eventuali ulteriori aziende che fossero interessate a dotarsi di impianti di protezione contro la grandine, evento calamitoso che, negli ultimi anni, sta colpendo con una certa frequenza varie zone.