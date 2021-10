Volley A2/M: la Emma Villas Siena fa vedere le “streghe” al Vbc Synergy Mondovì! I Galletti sconfitti in casa per 0-3

Funziona alla Emma Villas Siena la cura Montagnani. I toscani, giunti a Mondovì con la novità dell’ex tecnico di Santa Croce in panchina, hanno ottenuto in un solo colpo quello che non erano riusciti ad ottenere in tre giornate: tre set e tre punti. Il Vbc Synergy Mondovì cade in casa per 0-3, al termine di una prestazione probabilmente meno lucida ed efficace di quelle viste nelle precedenti apparizioni.

Gli attacchi dei Galletti si sono infranti troppo spesso sul solidissimo muro della squadra toscana. E’ stata questa l’arma in più del Siena, una difesa di altissimo livello, che non ha lasciato molto spazio alla agli attacchi monregalesi. La qualità e l’esperienza dei vari Ottaviani (9), Mattei (10) e dell’opposto nigeriano Onwelo (26 punti) hanno fatto la differenza. Per i Galletti il migliore realizzatore è stato Arinze Kelvin, con 21 punti realizzati e una percentuale del 49 %.

PRIMO SET: l’opposto Onwuelo rompe il ghiaccio schiacciando a terra il primo pallone del match. Grande equilibrio nel prime battute e punteggio in parità sul 3-3. Primo break a favore dei Galletti, che si portano sul 7-5. Pronta risposta dei toscani e nuova parità. La squadra di coach Montagnani tenta la prima fuga andando sull’8-11. Ace di Onwuelo e sul 9-13 coach Denora chiama il primo time-out. Siena attento ed efficace a muro aumenta il distacco portandosi sul 14-20. Ace di Lusetti e Vbc che rosicchia due punti. Sul 16-22 nuovo time-out chiesto da Denora. Arinze Kelvin si fa sentire al servizio e i Galletti si avvicinano a tre lunghezze dagli avversari. Un Montagnani preoccupato chiama il time-out. Si rientra in campo e arriva un nuovo ace per l’opposto del Vbc. I Galletti commettono un paio di errori che consentono a Siena di usufruire di 4 set-point sul 20-24. Mazzon annulla la prima chance, ma al secondo tentativo la Emma Villas trova il punto del definitivo 21-25.

SECONDO SET: Si riprende con un errore al servizio per entrambe le formazioni. La difesa a muro della formazione toscana è in gran giornata e per Siena arriva un importante break che fissa il punteggio sul 5-9. Sul 6-11 arriva la richiesta di time-out di coach Denora. Si rientra in campo e Onwelo, con l’aiuto della rete, conquista un nuovo ace. Il trend del parziale sembra essere lo stesso e il Siena vola sul 7-15. Nuovo time-out di coach Denora. Arriva una flebile reazione dei Galletti, che recuperano quattro punti di fila con Mazzon al servizio. Il distacco si riduce a tre lunghezze sul 13-16 e coach Montagnani chiama il time-out. Dopo l’ace di Chakravorti il punteggio è di 17-19. Ace di Arinze Kelvin e Vbc a una sola lunghezza dagli avversari. Come nel set precedente i Galletti crollano nel finale e il Siena con Ottaviani realizza il punto del 22-25.

TERZO SET: Onwuelo mette a terra il primo punto. Pronta risposta dei Galletti che prima ritrovano la parità e poi il vantaggio con Ceban. Contro-break per i toscani, avanti 2-4. Dopo l’attacco vincente di Riccardo Mazzon sono tre i punti di vantaggio della formazione ospite. Lo schiacciatore del Vbc, grazie a un servizio potente e preciso, da una scossa alla sua squadra, riportando il punteggio sul 9-9. Il muro di Ceban porta in dote il primo vantaggio monregalese sul 12-11. I punti di distacco salgono a due e sul 14-12 coach Montagnani decide che è giunto il momento di chiamare il time-out. Il video-check restituisce ad Arinze Kelvin un ace inizialmente giudicato out. Vbc avanti 18-15. Ancora un time-out chiesto da Siena sul 20-16. Cianciotta prende il posto di Boscaini sul 22-18. I toscani recuperano due lunghezze. Il vantaggio monregalese si assottiglia e sul 23-22 questa volta è coach Denora a chiamare il time-out. Arriva un set-point per il Vbc sul 24-23. Siena annulla la chance e costruisce un match-point sul 24-25. Nuovo capovolgimento di fronte e ancora un set-point per il Vbc. Al quarto tentativo i toscani trovano la zampata vincente per chiudere sul 30-32 grazie all’ace di Onwelo.

VBC SYNERGY MONDOVI’: Meschiari, Chakravorti 5, Raffa, Arinze Nwachukwu 21, Fenoglio, Lusetti 1, Boscaini 7, Catena 2, Gecchele, Camperi, Ceban 3, Mazzon 13, Cianciotta. Allenatore: Francesco Denora; 2° All. Stefano Mesturini

EMMA VILLAS SIENA: Pinelli 3, Tupone, Sorgente, Ciulli, Panciocco 8, Ottaviani 9. Mazzone, Mattei 10, Onwuelo 26, Rossi 9, Kuznetsov, Agrusti, Iannacone. Allenatore; Paolo Montagnani; 2° All. Paolo Falabella

ARBITRI: Alessandro Rossi (Sanremo); 2° Davide Prati (Pavia)