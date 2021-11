A Garessio 102 candeline per Luigi Salvatico, uno degli ultimi alpini cuneesi reduci di Russia

La città di Garessio ha celebrato un compleanno importante, lo scorso venerdì 29 ottobre, quello di Luigi Salvatico, uno degli ultimi alpini cuneesi reduci della Campagna di Russia.

Nato a Pamparato e trasferitosi a Garessio dopo aver vissuto molti anni a Valcasotto, il signor Luigi ha compiuto 102 anni.

Un compleanno doppiamente speciale non solo per il numero di candeline ma anche perché, a differenza dello scorso anno, in cui il covid impediva le visite e i contatti, il signor Luigi ha potuto ricevere visite e omaggi finalmente in presenza.

Sempre nel rispetto delle normative vigenti, a fargli gli auguri all'Opera Pia Garelli dove è ospite, oltre al personale e i famigliari, anche il sindaco Ferruccio Fazio e l'assessore Pierandrea Camelia, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, una delegazione del gruppo ANA di Garessio, della sezione ANA di Ceva (tra cui il consigliere della Fondazione CRC Massimo Gula) e della RSA garessina.