A Saluzzo torna a riunirsi l'associazione "Insieme si può"

Terminato il periodo più difficile della pandemia da Covid, si cerca di tornare alla normalità, riprendendo le attività del quotidiano. L’associazione "Insieme si Può", che non ha mai fermato la propria attività grazie alle riunioni e agli appuntamenti via web, riprende a tornare in mezzo ai cittadini.

Il primo appuntamento, programmato da Insieme, è in programma per lunedì 8 novembre alle ore 21 con un incontro tra la cittadinanza, il Sindaco e la Giunta che si terrà presso il salone parrocchiale di Cervignasco ed al quale sono caldamente invitati a partecipare i cittadini di Cervignasco e di via dei Romani.

“Il nostro – spiega il presidente dell’Associazione Carlo Ravazzi – vuole essere il primo passo verso la normalità. Ci avviciniamo a metà del nostro mandato amministrativo ed è giusto che, ora che lo si può nuovamente fare, tornare tra i nostri concittadini per capire se ci sono problematiche o carpire necessità alle quali poter dare soluzioni”.