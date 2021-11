Bottiglie di alcolici, bicchieri e lattine sui gradini delle poste centrali di Cuneo: "Possibile che questo angolo di città sia ridotto così?"

Bottiglie di alcolici, bicchieri di plastica e lattine.

I gradini dell'ufficio postale di Cuneo, in via Franco Andrea Bonelli, sono stati ritrovati così da una nostra lettrice che ieri, 31 ottobre, passava in zona. Gesto di singoli che denota mancanza di senso civico e rispetto per il decoro urbano cittadino.

"Domenica mattina di fronte alle poste centrali" - ci scrive una nostra lettrice che ha visto i rifiuti abbandonati sulla gradinata- "Possibile che ormai questo angolo di Cuneo sia ridotto cosi?".