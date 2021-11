Chiusure totali per asfaltature in zona Roascio e a Igliano

Chiusura totale al transito della circonvallazione sp 303 dal km 0 al km 0,200 nel tratto Ceva-Roascio dalle 7,30 alle 18 di martedì 2 novembre sino al termine dei lavori previsto per il giorno successivo per lavori di bitumatura.

La Provincia ha ordinato il divieto di circolazione nei due sensi di marcia a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni. Sul posto sarà presente l’impresa Giuggia Costruzioni di Villanova Mondovì che si occuperà anche del secondo cantiere di asfalti per il quale è prevista la chiusura totale al transito.

Si tratta della strada provinciale 352 dal km 0 al km 2,000 presso la frazione Langa di Igliano lungo il tratto Torresina – Igliano dalle ore 7,30 alle 18 del 3 novembre sino al termine dei lavori previsto per il 5 novembre, sempre per asfaltature. Le deviazioni al transito saranno indicate sul posto.