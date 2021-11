Cossano Belbo ha un nuovo defibrillatore grazie alla famiglia Baldovino

Grazie alla generosità della signora Elena Baldovino, per volontà della madre Anna Maria Bussi, di origine cossanese emigrata nella vicina costa ligure con il marito Romolo Baldovino, la comunità cossanese ha il suo terzo dispositivo salva vita, un defibrillatore DAE .

Con una semplice cerimonia, il nuovo dispositivo è stato inaugurato alla presenza della giunta comunale in toto, di alcuni consiglieri comunali, parenti della famiglia Baldovino e cittadini cossanesi.

Installato presso il chiosco della Fidas cossanese nel parco giochi intitolato al famoso industriale albese Michele Ferrero, il nuovo defibrillatore si aggiunge ai due già presenti nel concentrico, uno presso l'atrio del palazzo comunale e l'altro presso il salone polivalente G. Cerutti, tutti donati da generosi benefattori.

Il Sindaco Mauro Noè, nel ringraziare adeguatamente la generosa signora, ha informato i presenti che a breve partiranno i corsi BLSD per coloro che potranno utilizzare tale dispositivo salva vita, sia di primo livello che per i rinnovi. La signora Baldovino, persona molto schiva, ha comunicato che, sempre per volontà dei genitori, intende in futuro fare una nuova donazione alla cittadinanza cossanese e di voler detenere la proprietà della loro casa a Cossano, una dimora in cui i suoi genitori amavano trascorrere parte del periodo