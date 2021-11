Cuneo, il vecchio ingresso del cimitero di San Rocco Castagnaretta fatiscente e pericolante

Dopo alcune traversie legali, possono ripartire i cantieri nei cimiteri di Madonna delle Grazie e Spinetta, una buona notizia: non così invece per il vecchio ingresso del cimitero di San Rocco Castagnaretta, transennato perché in cattivo stato, che fa pessima mostra di sé in questa festività di Ognissanti.

“Il vecchio ingresso su via san Maurizio del cimitero di San Rocco Castagnaretta da troppi anni è fatiscente e pericolante. Il Comune deve ormai decidere – chiede il consigliere comunale Carlo Garavagno -, cosa farne, un nuovo e comodo ingresso con chiusura automatizzata. Oppure se non si persegue questa strada, abbatterlo e sistemarne il muro esterno, magari ricavando spazio per nuovi loculi. Così com’è non è dignitoso. Anche la pulizia dei vialetti e la manutenzione vanno migliorate. Il cimitero di San Rocco Castagnaretta è ormai il secondo del comune come numeri dopo quello urbano. Molte sepolture provenienti dal centro città avvengono infatti in questa struttura”.

Il Comune di Cuneo conta 11 cimiteri: il Cimitero Urbano e i Cimiteri Frazionali di Confreria - Madonna delle Grazie - Madonna dell’Olmo - Passatore - Roata Rossi - Ronchi - San Benigno - San Pietro del Gallo - San Rocco Castagnaretta - Spinetta.

Gli stessi sono aperti da un sistema automatico con il seguente orario: dal 1 aprile al 30 settembre - dalle ore 7.30 alle ore 19.00; dal 1 ottobre al 2 novembre - dalle ore 7.30 alle ore 18.30; dal 3 novembre al 31 marzo - dalle ore 8.00 alle ore 17.30, con avviso acustico 15 minuti prima della chiusura