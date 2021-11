Da Giuseppe Verdi a Shakespeare all'Abbazia di Staffarda

Nel panorama culturale piemontese, numerose realtà lavorano da tempo sul territorio proponendo idee e collaborazioni. EstOvest Festival lo fa da vent’anni nell’ambito del contemporaneo e, per l’importante edizione 2021, che segna anche il ritorno in presenza di numerose manifestazioni, non solo si afferma sulla propria città, Torino, ma rilancia nel resto del Piemonte, in particolare a Staffarda di Revello (Cn). L’atteso evento, Le streghe, presenta anche un brano in prima esecuzione assoluta , scritto per l’occasione da Annachiara Gedda.

Giovedì 4 novembre, alle ore 19.30 al Polo del ‘900, intanto si traccerà un bilancio di questo percorso. Ne parleranno Eilís Cranitch e Elizabeth Wilson, fondatrici dello Xenia Ensemble (oggi Next, New Ensemble Xenia Turin), nucleo originario di EstOvest. L’incontro, fra immagini, estratti di musica dal vivo e dissertazioni, è accessibile gratuitamente con green pass. Sono attese alcune interessanti sorprese durante la serata.

Vent’anni di storia celebrati con Giuseppe Verdi

In occasione dei suoi «primi» vent’anni, EstOvest ha introdotto la figura del compositore in residence, individuato quest’anno in Annachiara Gedda . Il suo lavoro si è concentrato sui cori delle Streghe del Macbeth di Giuseppe Verdi e sul testo di William Shakespeare, con l’Ensemble Vocale Polimnia.

Così è nato Le Streghe, in programma domenica 7 novembre alle ore 16.30 presso l’Abbazia di Staffarda, in piazza Roma 2 a Staffarda di Revello (Cn). Per l’occasione, la compositrice ha scritto un brano per coro femminile, flauto, violino e viola. La novità sta nel consentire a Verdi di trovare, anzi «abitare» (per riprendere il tema Abito di quest’anno), territori ben più estesi rispetto a quanto siamo abituati a immaginare. La giovane e pluripremiata compositrice torinese ha infatti considerato le mille sfaccettature della vocalità e i timbri di tre strumenti vicini fra loro nella tessitura, ma peculiari nel colore. Si tratta del flauto, suonato da Davide Chiesa, del violino, al quale ritroviamo Eilís Cranitch, e della viola, con Enrico Carraro; sono tutti membri di Next.

A dirigere l’ensemble e al pianoforte ci sarà Claudio Fenoglio, Maestro del Coro delle voci bianche del Teatro Regio di Torino, con una esperienza pluriennale e internazionale nella preparazione vocale e corale per l’opera lirica.

L’evento è gratuito su prenotazione online .

Info: https://estovestfestival.it/programma/le-streghe/

Opera e musica contemporanea si incontrano

Il brano di Annachiara Gedda, realizzato su commissione di EstOvest Festival 2021 per coro femminile, flauto, violino e viola sarà quindi in prima esecuzione assoluta .

Giuseppe Verdi è protagonista del programma di Staffarda con altri brani da diverse opere: il coro delle schiave di Amneris Chi mai fra gl’inni e i plausi da Aida; i già citati cori delle streghe dal Macbeth, Che faceste? Dite su! e Tre volte miagola la gatta in fregola; infine il coro dei prigionieri ebrei Và, pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi.

L’obiettivo del progetto di EstOvest, del resto, è sviluppare un percorso che consideri punti di contatto fra l’opera e la musica contemporanea, che culmini con la convergenza artistica tra alcuni linguaggi contemporanei strumentali e la scrittura vocale di stampo prettamente lirico.

Per farlo, non ci saranno soltanto brani di Verdi, ma il programma si completerà con la Canzona di Ringraziamento per flauto solo di Salvatore Sciarrino, A Song of Music per coro femminile di Paul Hindemith, Barcarolle da I racconti di Hoffmann di Jacques Hoffenbach, Sonata per viola sola op.25 n.1 di Paul Hindemith e Coro a bocca chiusa da Madama Butterfly di Giacomo Puccini.

La narrazione che alimenta il progetto non punta a sovrapporre tendenze dal profilo già definito ed eterogeneo, ma la ricchezza arriverà dal confronto. Ad esempio fra la rarefazione suadente del discorso sciarriniano e il perentorio e denso linguaggio verdiano, fino al prezioso artigianato di Hindemith e alle finezze della scrittura di Puccini.

Visite guidate all’Abbazia di Staffarda

In occasione del concerto, l’associazione dialogArt organizza una visita guidata all’antica abbazia, in programma alle ore 15 del 7 novembre. Il tour durerà 1 ora circa con un biglietto di 10 euro; per chi parteciperà al concerto il costo sarà invece di 8 euro.

Per la prenotazione, che è fortemente consigliata, è possibile scrivere a info@estovestfestival.it oppure a infodialogart@gmail.com. È disponibile anche un numero di telefono: 0175.273215.