Dopo i fasti di Halloween ecco un bel ricostituente: le uova al purgatorio

Per gli zombie sopravvissuti alla notte di Halloween, ecco un bel ricostituente: le uova al purgatorio, ricetta campana, povera e ricca allo stesso tempo. Idea furbissima anche per riciclare sugo avanzato (vi basterà riscaldarlo, versarvi le uova e il gioco è fatto!).

Il nome fa riferimento alle anime del purgatorio che, nell’iconografia classica, vengono rappresentate avvolte dalle fiamme: in questa preparazione, infatti, il bianco delle uova si perde tra il rosso della salsa.

La preparazione non è semplice… di più! Scaldate un giro d’olio extravergine d’oliva e aggiungete la salsa di pomodoro insieme a mezzo spicchio d’aglio.

A questo punto non vi resta che aggiungere 4 uova, una alla volta (senza rompere il tuorlo, come ho fatto io!). Fate cuocere a fuoco vivace, cercando di amalgamare l’albume con il pomodoro. Salate e pepate adeguatamente, prima di servire in tavola con abbondante pane.