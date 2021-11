Inaugurato in presenza il nuovo anno lionistico del Lions Club Racconigi

Nel segno della ritrovata e si spera, definitiva normalità, sono iniziate le prime attività del Lions Club Racconigi con due meeting in presenza e con la prima uscita in piazza con il gazebo.

La serata di apertura ha avuto luogo presso sede sociale del Ristorante l’Arancera di Tenuta Berroni venerdì 24 settembre con la relazione sul programma delle attività e dei services da parte del Presidente Silvia Ragona e a seguire del Tesoriere Giacomino Beltrando che ha anticipato le risultanze del Bilancio Consuntivo 2020-2021 e il Bilancio Preventivo del nuovo anno sociale poi approvate nella assemblea generale dei soci di fine ottobre. Nel corso del meeting, molto partecipato, con tema la Salute ha relazionato il Dr. Marco Cavallari che ha parlato dell’importanza di “una bocca sana” con indicazioni e curiosità sulla moderna odontoiatria con un excursus dai metodi dei Fenici al workflow digitale di nostri giorni.

Giovedì 21 ottobre la seconda conviviale ha avuto come relatrice la D.ssa Lara Galetto che ha intrattenuto soci ed ospiti sul tema “Business, formazione e career coaching” argomento molto interessante che ha generato molti interventi tra i presenti con domande e scambi di esperienze.

Infine domenica 24 ottobre dopo un lungo e forzato periodo dovuto alla pandemia il Lions Club Racconigi è ritornato in piazza. L’occasione è stata l’edizione mensile del Trovarobe. Alcuni soci con il Presidente Silvia Ragona hanno incontrato i cittadini informandoli delle numerose attività che il Lions Club International, fondato nel 1917, svolge a livello mondiale, con oltre un milione e mezzo di soci, sui temi umanitari globali quali la Salute (Diabete, Vista, Cancro Infantile), la Fame, l’Ambiente. Ai coloro che si sono avvicinati al gazebo è stato distribuito materiale informativo sulle varie attività e services a livello locale che il Lions Club Racconigi a portato a compimento in questi anni e le attività future che saranno sempre più improntate all’aiuto delle famiglie in difficoltà ed alla prevenzione del diabete, del glaucoma e delle patologie infantili riprendendo le visite e gli screening presso le scuole.