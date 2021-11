“Italia Nostra” contraria alla demolizione della canonica di Cerretto Langhe

La Sezione albese di “Italia Nostra” torna sulla vicenda dell’abbattimento della casa canonica di Cerretto Langhe.

E lo fa con una missiva indirizzata alla Soprintendenza per i beni architettonici, alla Regione Piemonte, alla Fondazione CRC, alla Diocesi di Alba, all’Amministrazione comunale del paese ed alla Parrocchia.

Nella lettera, il presidente di “Italia Nostra” Roberto Giretti, ribadisce la ferma “opposizione alla demolizione” del fabbricato, di origine ottocentesca.

“Abbiamo appreso da organi d’informazione – esordisce Giretti – che la Fondazione bancaria CRC di Cuneo ha stanziato 50.000 euro, in base al ‘Bando distruzione’ 2021, per la demolizione dell’ottocentesca casa canonica a Cerretto Langhe”.

Un’operazione, stando alla lettera, “promossa a suo tempo dalla Parrocchia di Cerretto”.

Che, però, oggi torna a registrare la ferma opposizione della Sezione albese di “Italia Nostra”, che lo definisce un “drastico intervento demolitore” nei confronti di un edificio “certo non dannoso dell’ambiente o del paesaggio e non in evidente rovina”.

L’associazione si era già espressa in un comunicato di fine luglio scorso.

“La Direzione settoriale Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte – prosegue Giretti – ha notificato il 5 agosto i riferimenti normativi ed il necessario iter procedurale per le pratiche di tale genere”.

In base a quanto stabilito dalla Fondazione CRC, “il cui intento dovrebbe volgersi ‘a favore del contesto ambientale e paesaggistico’” “Italia Nostra” ha voluto ulteriormente ribadire che “l’ottocentesca casa canonica sorge nel nucleo elevato del centro storico di Cerretto Langhe, in immediata prossimità alla pregevole chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata e Madonna di Loreto”.

La canonica è stata oggetto di una “ben nota opera di ristrutturazione, progettata dell’eclettico geometra doglianese Giovanni Battista Schellino nel 1864” ed oggi, l’edificio “è parte coerente del centro storico, senza gravi o vistose ed irrecuperabili condizioni di degrado strutturale. Né tantomeno l’edificio ottocentesco costituisce un elemento di ‘scadimento’ di quel nucleo urbano, del quale da secoli è parte integrante, al contrario di ciò a cui invece è rivolto il bando della Fondazione”.

“Semmai – rimarca Giretti – è da consolidare l’area che sostiene il fabbricato e la via, di spettanza comunale”.

E ancora: “Sono quantomeno discutibili le intenzioni di realizzare un presunto ‘giardino di musica e parole fra storia e cultura’, demolendo l’edificio preesistente, che semmai potrebbe in sé rispondere a tali funzioni socio-culturali. Basterebbe un adeguato restauro, adattando la canonica a finalità sociali per i sodalizi del luogo.

Inoltre, si potrebbe destinare ai turisti il sito panoramico esterno, attrezzandolo e rendendolo praticabile in sicurezza: in tal modo si potrebbe attuare un’operazione di recupero ‘rispettosa di storia e cultura’, utilizzando sia il fondo stanziato dalla Fondazione CRC, sia eventuali risorse di provenienza regionale o ecclesiastica, da richiedere”.

Infine, la richiesta di “ulteriore pronunciamento” da parte dell’Ufficio settoriale della Regione Piemonte e della competente Soprintendenza statale”.