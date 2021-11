Santuario di Vico: una storia da riscrivere. A Casa “Regina Montis Regalis” si parla dei “Frati di buona vita”

Il 6 novembre è atteso l’ultimo appuntamento in programma per il ciclo di eventi dedicato alle celebrazioni del 450º dalla nascita di Cesare Trombetta. A Casa “Regina Montis Regalis” alle 9.30 si terrà la presentazione del volume “I cistercensi foglianti in Piemonte tra chiostro e corte (Secoli XVI-XIX)”, una raccolta di saggi e contributi accademici dedicati a questo Ordine monastico, fondamentale per la storia del Santuario di Vicoforte ma più in generale nella storia sabauda. I “Frati di buona vita” infatti erano molto cari a Carlo Emanuele I. Sorta nell’abbazia francese di Feuillant a fine Cinquecento, la Congregazione dei cistercensi riformati si radicò particolarmente nel ducato sabaudo, dove seppero rinsaldare un forte legame con la casata. Così quando Carlo Emanuele I volle prendere in mano il progetto della costruzione del nuovo polo religioso scelse di insediarvi un monastero di cistercensi foglianti, incaricati della sua cura e custodia. Il volume, curato da Paolo Cozzo, professore di storia del cristianesimo e delle Chiese presso l’Università di Torino, Gianfranco Armando, archivista e consulente presso l’Archivio Apostolico Vaticano, Silvia Beltramo, professoressa di Storia dell’architettura medievale e moderna al Politecnico di Torino, Cristina Cuneo, professoressa di Storia dell’architettura presso il Politecnico di Torino, raccoglie ben 21 contributi di autorevoli studiosi, italiani e francesi. Il volume è diviso in sezioni tematiche, dedicate alla geografia degli insediamenti dei foglianti; ai rapporti tra religione e politica; all’architettura; alla cultura, tradizione e memoria e infine al repertorio dei luoghi.

Interverranno alla presentazione del volume il curatore, Paolo Cozzo, lo storico Giancarlo Comino, autore di un intervento dedicato proprio all’attività dei frati presso il Santuario di Vico, e Alice Raviola, che ha approfondito la presenza dei religiosi ad Asti. Nel corso dell’evento sarà esposto il volume “Cistercii Reflorescentis” di Carlo Giuseppe Morozzo, la prima storia della congregazione fogliante, edita a Torino nel 1690. Al termine del programma previsto Giancarlo Comino accompagnerà coloro che lo desiderano in una visita guidata agli ambienti più interessanti della "Badia di Vico".

Si tratta dell’ultimo evento organizzato dal Comitato costituitosi per le celebrazioni per il 450º anniversario dalla nascita di Cesare Trombetta, formato da Comune di Vicoforte, dall’Amministrazione del Santuario, dal Club International Inner Wheel-Sezione Monregalese e dal settimanale “L’Unione Monregalese”. Il ciclo si è aperto a giugno con un concerto di organo e tromba e una Messa solenne in Basilica, per celebrare la ricorrenza della nascita di Trombetta. A settembre si è tenuto il convegno storico, alla presenza di Giancarlo Comino, Stefania Trombetta, Paolo Cozzo e don Luca Peyron, durante il quale sono stati presentati i risultati della ricerca condotta da Stefania Trombetta sul “Libro delli conti del ricevuto et speso per la fabrica della Madona del pilone di Vico”. A ottobre si è tenuto l’evento di presentazione dell’iniziativa editoriale che ha affiancato tutti i momenti rievocativi, curata da “L’Unione Monregalese”, con Paolo Roggero, Stefania Trombetta, Giancarlo Comino, Nicola Duberti e Marika Mangini. Il Club International Inner Wheel ha inoltre finanziato il restauro del già citato “Libro delli conti”, il più antico registro custodito nell’archivio del Santuario, vergato direttamente dal pugno di Cesare Trombetta, primo tesoriere della fabbrica.

Come da norma di legge, per partecipare è necessario esibire il green pass.