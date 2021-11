A Dronero i funerali di "Tino" Fissore, storico titolare della Bottega del Frutto

Aveva 66 anni Valentino Fissore, da tutti conosciuto come "Tino". È purtroppo morto e sono davvero in tanti a Dronero a ricordarlo.

Dai modi sempre molto cortesi, aveva scelto di trascorrere la sua vita lavorativa a contatto con le persone. Fino a pochi anni fa, infatti, gestiva insieme al fratello "Enzo" la Bottega del Frutto, storico negozio di frutta e verdura, situato in centro Dronero, in via IV Novembre, attività che stata poi chiusa.

Nel dolore si stringono la moglie Anna, il figlio Luca con File, il fratello Vincenzo (Enzo) e la sorella Rosalba (Rosi) con le rispettive famiglie, la suocera Maria, i nipoti e i parenti tutti.

Con partenza alle ore 14 dall'ospedale Carle di Confreria, i funerali di "Tino" Fissore verranno celebrati domani, martedì 2 novembre, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Dronero.

I familiari desiderano ringraziare quanti prenderanno parte al loro dolore.