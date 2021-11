Ottobre solidale a Beinette e Boves

Con l’autunno son riapparsi, anche sulla piazza bovesana i banchetti dei volontari, cancellati o ridotti nei mesi peggiori della pandemia, per la raccolta fondi a favore di Associazioni e ricerche scientifiche.

Nella prima settimana di ottobre son tornate le mele dell’AISM, Associazione che aiuta le ricerche contro la sclerosi multipla (come sempre con punti, oltre che in piazza Italia e piazza dell’Olmo, davanti a municipio e parrocchiale, a Sant’Anna, piazza della chiesa, e Fontanelle, di fronte al Santuario di Regina Pacis).

A fine mese, anche i volontari della LVIA, l’organizzazione creata dallo scomparso prete-partigiano don Aldo Benevelli, impegnata in attività missionaria e sociale in Africa, è scesa in piazza.

A Beinette, come sempre, il 24 ottobre non è mancato l'appuntamento con i ciclamini a favore degli studi sulla fibrosi cistica, ancora reperibili al Centro Fisioterapico Cuneo, in Via San Giovanni Bosco 9/b, o al Bounty Caffè di Cervasca, da Mary.