Cosa sapere prima di andare in vacanza alle Hawaii

La bellezza paradisiaca delle Hawaii

Le Hawaii sono il sogno proibito di ogni viaggiatore, probabilmente una delle mete che più di ogni altra solletica la fantasia di chi sogna di fare una vacanza in un posto veramente “da sogno”. E possiamo confermarlo. Un viaggio in queste isole non può lasciarci delusi, perché sono esattamente così come immaginiamo, anzi, molto meglio.

In questa guida forniremo alcuni utili consigli per chi si accinge a visitare le Hawaii per la prima volta.

Assicurarsi di avere i documenti necessari

Organizzarsi per tempo è essenziale per non ridursi all’ultimo minuto e scoprire che non si è in possesso della documentazione necessaria per entrare nel paese. In particolare, sarà necessario procurarsi il passaporto ed un visto elettronico, la cosiddetta ESTA, che potremo ottenere richiedendolo all’ambasciata o sul sito http://www.application-esta.us/.

Programmare per bene l’itinerario

Dire che vogliamo andare alle Hawaii potrebbe essere un po’ generica come indicazione. Le isole sono diverse, ed ognuna presenta delle caratteristiche peculiari. Honolulu è la più commerciale e la più affollata, con mezzo milioni di abitanti. Tra le sue attrazioni principali vi è il museo di Pearl Harbor, a testimoniare l’attacco subito durante la seconda guerra mondiale e che sancì l’entrata nel conflitto dell’America.

Maui e la Big Island sono delle isole stupende particolarmente adatte a ricevere le famiglie ed Ohau è perfetta per chi ama le escursioni. Sulle isole si possono infatti visitare, oltre alle spiagge, i monti e le foreste che crescono rigogliose nell’entroterra.

Abituiamoci ad un’andatura più “slow”

Facciamo nostro il concetto che qui la vita scorre più lentamente rispetto ad altri posti del mondo, e quindi dovremmo mettere da parte l’ansia e munirci di pazienza, anche alla guida. Prendiamola come una scuola di pazienza che ci permetterà di godere appieno le bellezze del paesaggio.

Seguire i percorsi indicati senza prendere iniziative

Abbiamo un’ampia possibilità di scelta riguardo alle escursioni da effettuare. E’ importante però non prendere iniziative personali perché rischieremmo di perderci pericolosamente nelle foreste, mettendo in pericolo la vita nostra e di coloro che sono nel nostro gruppo. Per questo è fondamentale rimanere solamente sugli itinerari tracciati.

Mettere spesso la crema

Il sole alle Hawaii picchia forte, ed una buona crema solare sarà utile per evitare un’insolazione non solamente al mare ma anche mentre gireremo per delle escursioni o per visitare le città.

Assicurazione sanitaria

Prima di partire è assolutamente consigliato stipulare un’assicurazione sanitaria, questo perché la sanità è privata, così come negli Stati Uniti. Anche pochi giorni di ricovero potrebbero costarci diverse migliaia di dollari se non fossimo coperti da assicurazione.

Metodi di pagamento

Il dollaro è la moneta di scambio utilizzata alle Hawaii, trattandosi di suolo americano. Non dimentichiamo di portare con noi la carta di credito. Il suo utilizzo è all’ordine del giorno, e se non dovessimo averla con noi non potremmo usufruire di alcuni servizi molto importanti, tra cui il noleggio dell’auto.

Adattatore di corrente

Visto che le prese di corrente sono diverse da quelle europee, sarà utile acquistare degli adattatori su internet prima di partire.