Imprenditori, esperti ed istituzioni, ad Alba, per parlare del modello italiano di filiera

Sabato 6 novembre Alba ospiterà il Forum della Piccola Impresa di Confindustria dal titolo “Crescere insieme - La filiera come ecosistema per lo sviluppo della piccola impresa e del Sistema Paese”.

Imprenditori, esperti ed istituzioni si confronteranno sul modello italiano di filiera, sulle sue caratteristiche e sui benefici per gli attori coinvolti.

Best practice e testimonianze racconteranno l’esperienza diretta dell’essere filiera e sarà presentata la visione strategica di Piccola Industria sul tema.

Aprirà i lavori Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria Confindustria.



Interverranno a portare i loro saluti dal territorio Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte; Marco Gay, presidente Confindustria Piemonte; Gabriella Marchioni Bocca presidente Comitato regionale Piccola Industria Confindustria Piemonte; Alberto Biraghi, presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Cuneo; Mauro Gola, presidente Confindustria Cuneo.

Interverrà sul tema degli strumenti per lo sviluppo delle Pmi Gilberto Pichetto Fratin, viceministro allo Sviluppo economico con delega alle Politiche industriali e alle PMI.

Concluderà i lavori il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

In un contesto competitivo sempre più complesso, la costruzione del valore aggiunto richiede collaborazione e capacità di essere permeabili all’innovazione, oltre che flessibili e in continuo mutamento.

Caratteristiche proprie delle filiere italiane, in grado di competere con successo nel mondo. Un insieme di PMI in stretto legame con i propri champion, in un rapporto di coevoluzione e sinergia anche con il territorio e le comunità. Sono multinazionali diffuse in cui le relazioni commerciali sono arricchite dalla condivisione di elementi immateriali, tecnologici e finanziari, di valori e modelli di business.

Ecosistemi resilienti - la pandemia ne ha dato prova - ma in delicato equilibrio, su cui è necessario puntare come Sistema Paese.

Una grande occasione di crescita e trasformazione per le PMI, su cui si concentreranno i lavori del Forum Piccola Industria Confindustria, organizzato ad Alba, Capitale d ella Cultura d'impresa 2021, in collaborazione con Confindustria Cuneo e il Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Piemonte.

Chiuderà il Forum il passaggio di testimone da Alba alla nuova Capitale della Cultura d'impresa 2022.

L’appuntamento è alle ore 9, al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba (Piazza Vittorio Veneto 3).https://www.confindustria.it/Aree/opp227.nsf/iscrizione?openform

Per partecipare all’evento è necessario essere in possesso del green pass.