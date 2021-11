Tanti appuntamenti in Granda per la festività di Ognissanti

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione, ad esempio a causa del maltempo, e verifica le modalità di accesso alle manifestazioni. Tutti gli eventi della Granda li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it

Sagre autunnali

A Mondovì prosegue anche oggi, lunedì 1° novembre, “Peccati di Gola & XXIII Fiera Regionale del Tartufo”. Il percorso espositivo, sviluppato all’interno dei quartieri storici della Città, i rioni di Breo e Piazza, uniti dalla funicolare, torneranno ad accogliere i visitatori in un contesto architettonico di assoluto rilievo. La prima novità è un nuovo allestimento aereo, per offrire al visitatore una esperienza ‘immersiva’. Prevista l’Expo del Gusto, la mostra-mercato delle eccellenze agroalimentari in piazza Ferrero e le Osterie della tradizione, i laboratori e gli showcooking a Casa Slow Food Monregalese. Ampio spazio al tartufo: profumi e sapori da scoprire in piazza Cesare Battisti. Melaviglia sarà l’area espositiva che riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine, in collaborazione con il Comizio Agrario di Mondovì (piazza Roma e via Beccaria). Ampio spazio verrà riservato ai bambini ed alle famiglie durante i Peccati in gioco. Info e programma completo: www.peccatidigolamondovi.it e www.facebook.com/peccatidigolamondovi

Ad Alba prosegue fino al 5 dicembre la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, manifestazione che quest’anno si ispira alla tutela ambientale, al cambiamento climatico e alla sostenibilità. È in programma un ricco calendario di mostre, eventi sportivi, rassegne, incontri e concerti. In Piazza Risorgimento, oggi, lunedì dei Santi, si terrà la mostra mercato Langhe e Roero in Piazza... con la Granda a cura dell'Associazione Go Wine. Uno spazio per scoprire i prodotti tipici del territorio. Info: www.fieradeltartufo.org

In occasione della Fiera le cantine delle Langhe e del Roero apriranno le loro porte.

Scopri quelle da visitare oggi su: www.langhe.net

A Dogliani è tempo del tradizionale appuntamento con la Fiera dei Santi e la Cisrà, saporita zuppa a base di trippe, ceci e molte verdure autunnali, preparata secondo una ricetta antica (e segreta) tramandata da generazioni che verrà distribuita domani, martedì 2 novembre. Fino al 7 novembre, con la Settimana gastronomica della Cisrà, sarà comunque possibile assaggiare questo gustoso piatto anche presso i ristoranti e le attività doglianesi.

Scopri dove su: https://www.facebook.com/comunedogliani

Oggi, lunedì 1° novembre a Pian Munè, Paesana, “Mundaj per tutti” dalle ore 14 al Rifugio Pian Munè. Info: www.facebook.com/PianMune

Appuntamenti musicali

Oggi, lunedì 1° novembre, alle ore 10, presso il Tempio Crematorio nel cimitero urbano di Bra (piazzale Boglione 2/a), si terrà il “Concerto per un ricordo” in occasione della Commemorazione dei defunti. L’iniziativa, promossa dalla Coincre (società per la cremazione in Bra), con il patrocinio del Comune, ha lo scopo di celebrare l’alto valore morale e civile di questa ricorrenza, offrendo un momento di sereno raccoglimento all’insegna della regale musica classica.

In programma brani di G. Rossini, G. Faurè, G. Mahler, W. A. Mozart, P. Mascagni, F. Chopin, affidati all’esecuzione artistica di Paola Roggero (soprano) e Andrea Stefenell (pianoforte).

Ingresso libero. Info: https://coincre.eu/2021/10/26/invito-al-concerto-per-un-ricordo-1-novembre-2021

A Bene Vagienna, oggi è in programma alle ore 21 nella chiesa di San Francesco, il “Concerto dedicato a chi non c’è più” del Coro “Albino Bonavita” del Cai di Fossano.

Info: www.facebook.com/amicidibeneonlus

Luoghi da visitare

Fino ad oggi, lunedì 1° novembre, il Centro Uomini e Lupi di Entracque, in provincia di Cuneo, sarà aperto al pubblico. Ultimo giorno di visite, in occasione del lungo fine settimana della festività dei Santi, che precedono la chiusura annuale della struttura museale per ferie e per lavori di manutenzione. Il Centro si compone di due sezioni complementari. Il centro visita, in Entracque paese, propone un percorso di visita alla scoperta, di miti e leggende legate all’animale e segue la storia del rapporto tra uomo e lupo fino ai giorni nostri. All'interno dell'area faunistica, in località Casermette di Entracque, un percorso multimediale introduce in modo appassionante alla biologia del lupo conducendo ad un ampio recinto che ospita alcuni animali non più in grado di vivere in natura, che è possibile osservare dalle torrette d'avvistamento.

Info: www.centrouominielupi.it

A Manta, nel giorno della Festa di Ognissanti, dalle 10.45 alle 16.30, il castello propone un percorso speciale dedicato agli affreschi che rappresentano santi ed eroi. Una passeggiata alla scoperta dei santi raffigurati nella splendida abside della Chiesa castellana e sulla volta della Cappella funebre di Michele Antonio, con approfondimenti sulla loro storia, l'iconografia e le tradizioni collegate. Il percorso si arricchisce grazie all'osservazione degli Eroi ed Eroine rappresentati nella meravigliosa Sala Baronale: una sfilata di personaggi mitici e storici che racconta uomini e donne innalzati agli onori della storia a seguito di imprese ed azioni mai dimenticate.

Info e contatti per prenotare: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta/eventi

Fino al 1° novembre 2021, nella meravigliosa Chiesa di San Servasio a Castellinaldo d’Alba, è da visitare la mostra dell’artista Domenico Poponi “Tra luce ed oscurità”. Saranno esposti 25 dipinti a tecnica mista, 25 “scarabocchi” che raccontano le diverse sfumature del morbo di Parkinson, attraverso il punto di vista di chi ci convive ogni giorno. La mostra, a ingresso gratuito, è il frutto di una sinergia tra l’artista e l’associazione Vinaioli di Castellinaldo.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile oggi dalle 10.30 alle 17.30 e lunedì 1° novembre dalle 11 alle 17.30. Info: www.facebook.com/sentierideifrescanti

A Racconigi, dopo anni di lavori, apre al Castello di Racconigi un percorso di visita completamente nuovo: “Vita privata di un Re”. All'eleganza delle sale di rappresentanza, alle cronache mondane, alle feste, si aggiunge una visita che ci porterà a scoprire il mondo privato del Re Carlo Alberto.

La sua amata campagna racconigese, lontana dal protocollo e dagli obblighi di corte, gli permetteva di vivere la casa e il parco secondo il suo gusto. Al suo progettista di fiducia chiese alcune stanze tutte per sé e per pochi intimi. Un Re che amava la natura, la cultura e aveva cura della sua fragile salute, sarà il protagonista di questa nuova storia. Visitabile anche oggi, lunedì 1° novembre. Info e prenotazioni: www.cuneoalps.it/in-primo-piano/vita-privata-di-un-re-castello-di-racconigi

Lunedì 1° novembre, il Filatoio di Caraglio sarà aperto al pubblico per visitare il Museo del Setificio Piemontese. Gli orari delle visite guidate, per le quali è consigliata la prenotazione, saranno i seguenti: 10.30/12.00/15.00/16.30/18.00. Si ricorda l’obbligatorietà del Green Pass.

Info: www.filatoiocaraglio.it