Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di Luca Isella, frate cappuccino di Bra

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:

«Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati quelli che sono nel pianto,

perché saranno consolati.

Beati i miti,

perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,

perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore,

perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace,

perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». (Mt 5,1-12)



Oggi, 1° novembre è la solennità di Tutti i Santi (Anno B, colore liturgico bianco). La Chiesa celebra coloro che hanno raggiunto la pienezza della grazia, uniformando la loro vita al Vangelo. A commentare il Vangelo della Santa Messa è Luca Isella, frate cappuccino del convento di Santa Maria degli Angeli, a Bra.

Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per ‘Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi’, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole che sono come scintille per accendere le ragioni della speranza.

Eccolo, il commento.



Per la solennità dei Santi la scelta che riassume il mistero grande della santità in cui ciascuno è invitato a camminare, è l’annuncio delle Beatitudini dato da Gesù sul Monte. La pagina è sintesi del comune impegno di tutti nel crescere quali discepoli di Gesù, è la strada maestra per ciascuno in ogni tempo luogo e condizione. Con la pagina delle Beatitudini l’evangelista Matteo ci guida a comprendere cos’è essere santi, e lo fa utilizzando la figura dell’antica alleanza tra Dio e Israele. Ci fa ripensare a Mosè che riceve sul Sinai le tavole della Legge, segno e garanzia di alleanza con il suo popolo. Sono le dieci parole, da noi detti i Comandamenti. L’antica alleanza di Dio con il suo popolo è però completata e vista nella sua sostanza con le otto Beatitudini, è la nuova alleanza avviata e offerta dall’insegnamento di Gesù sul Monte, sintesi del Vangelo.

Ricordando che l’alleanza antica si concludeva con le parole «Non desidererai alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo» (Esodo 20) Gesù mi chiede di essere anzitutto aperto a guardare alla povertà dell’uomo, esattamente come ha fatto lui, per questo proclama «Beati i poveri, beati i miti, beati quelli che piangono …», chiede a ciascuno non solo di rispettare l’altro, ma di aprirsi alla misericordia, al condividere nel bisogno.

La vita di fede in Gesù diventa «beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» che traduce «Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso». L’antica alleanza dei Comandamenti, ora con Cristo in mezzo a noi, non è più solo «Siate santi perché io sono Santo, dice il Signore» indicando una Legge cui obbedire, ma in Gesù imparo ogni giorno in modo concreto a vivere la pienezza della Legge, che è l’amore di misericordia donato al nostro prossimo.

Sappiamo che l’alleanza nuova, non più della Legge, ma dell’amore di Cristo per ognuno di noi, è già compiuta nella Pasqua di passione di Gesù crocifisso; in lui oggi ciascuno può attingere al cuore dell’Alleanza per vivere l’amore senza limiti di Dio. Se ascolto il Vangelo per metterlo in pratica quale parola di Cristo per me «sono sempre figlio di Dio, adesso, e chiunque ha questa speranza purifica sé stesso» (1 Giovanni). Se mi lascio modellare dal Vangelo per crescere nella misericordia di Dio verso tutti, scoprirò cosa è l’essere santo, cioè figlio di Dio.

I Santi del cielo che ricordiamo come guide e modelli del passato ci invitano non a chiedere tramite loro aiuti e grazie, ma molto di più, a scoprire e coltivare come loro la gioiosa rivoluzione della misericordia che fa crescere il nostro piccolo cuore di uomini.