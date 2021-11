Vbc Synergy Mondovì-Siena 0-3, coach Denora non fa drammi: “Ci tocca lavorare, ma alla fine troveremo la quadratura giusta” (VIDEO)

Pesante sconfitta ieri sera per il Vbc Synergy Mondovì, che davanti al proprio pubblico è stata superata dalla Emma Villas Siena con un netto 0-3. Un passo falso che ha sorpreso non tanto per l’epilogo, visto che una sconfitta contro la ben attrezzata squadra toscana era comunque preventivabile, ma soprattutto per la prestazione dei Galletti, apparsi meno lucidi e sul pezzo rispetto alle precedenti apparizioni.

Solo nel terzo set la squadra ha lottato con maggiore grinta, finendo però, come un deja vu, per vedersi strappare di mano un set che sembrava già in tasca. Un piccolo passo indietro, dunque, sul quale coach Francesco Denora non fa drammi, individuando nel lavoro settimanale la strada per uscire dal momento di difficoltà. Ecco il commento del tecnico dei Galletti, raccolto al termine del match contro il Siena: