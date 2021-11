Vbc Synergy Mondovì-Siena 0-3, Victorio Ceban: “Dobbiamo ritrovare il fuoco delle prime giornate”(VIDEO)

Quarta sconfitta del Vbc Synergy Mondovì, che ieri sera è stato superato in casa dalla Emma Villas Siena per 0-3. La squadra toscana, rinvigorita dal cambio in panchina che ha registrato l’approdo di coach Montagnani, ha sfoderato una difesa a muro solida, oltre alla concretezza in attacco, con protagonista l’opposto nigeriano Samuel Onwelo (26 punti).

I Galletti solo nel terzo set hanno mostrato maggiore grinta e determinazione, finendo però per perdere ai vantaggi (28-30) un parziale che sembrava già in tasca. Ecco il commento del giovane centrale Victorio Ceban, autore di 3 punti: