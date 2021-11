Agroinnova: il 10 novembre le ultime novità nel settore vitivinicolo

Le ultime novità della ricerca nel settore vitivinicolo. Gli Incontri Fitoiatrici, giunti ormai alla 46esima edizione, “Difesa sostenibile della vite dai patogeni fungini e vinificazione in uno scenario di cambiamenti climatici” si terranno al Castello di Grinzane il 10 novembre dalle ore 9 alle ore 13, grazie al contributo di Corteva Agriscience e Banca d’Alba.

L’incontro sarà moderato da Roberto Fiori, giornalista de La Stampa, e presieduto da Angelo Garibaldi, Presidente di Agroinnova, e da Enrico Allasia, Presidente di Confagricoltura Piemonte. Tra i relatori; Maria Lodovica Gullino, Massimo Pugliese, Vladimiro Guarnaccia, Matteo Monchiero, Antonio Marino e Dora Marchi. Nel panorama attuale in cui le strategie di difesa devono essere adattate al cambiamento climatico e alle esigenze di sostenibilità ambientale, i relatori presenteranno gli ultimi risultati della ricerca e le soluzioni innovative più efficaci da utilizzare in campo per ottenere uve di alta qualità con eccellenti caratteristiche di vinificazione.

«Buona parte delle relazioni metterà in relazione il quadro fitosanitario attuale della vite con i cambiamenti climatici. La vite, infatti, anche per sua notevole importanza economica, è stata oggetto da parte di Agroinnova di molte ricerche volte a studiare gli effetti del cambiamento climatico sui principali patogeni fungini» ricorda il Direttore di Agroinnova, Maria Lodovica Gullino. Dora Marchi (Enosis Meraviglia) si soffermerà invece sulla maturazione dell’uva e sulla vinificazione in un contesto di cambiamenti climatici. Verrà ovviamente dato ampio spazio alla discussione dei temi presentati.

«Alla luce delle evidenti ripercussioni che i cambiamenti climatici stanno avendo negli ultimi anni sulla viticoltura, durante il convegno analizzeremo quali sono le possibili strade da intraprendere per attuare una difesa efficace e nello stesso tempo sostenibile tra i filari, così da valorizzare sempre meglio il bagaglio di eccellenze, competenze e tradizioni di cui è ricco il territorio provinciale e regionale in questo settore», dichiara il presidente di Confagricoltura Piemonte e Cuneo, Enrico Allasia.

L’evento, rivolto a tecnici, operatori del settore e studenti, sarà aperto al pubblico fino a una capienza massima di 150 persone. È obbligatoria la registrazione a questo link sia per la modalità in presenza che per la modalità in streaming (il link di collegamento verrà inviato all’indirizzo mail utilizzato in fase di registrazione). L’accesso alla sala sarà garantito solo a chi è in possesso di Green Pass. Tutte le informazioni, compreso il programma completo, sono riportate sul sito di Agroinnova (www.agroinnova.unito.it).

La presente iniziativa è valida per il riconoscimento dei crediti formativi da parte di Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di AL, AT, CN, TO e Valle d’Aosta e Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta. È inoltre patrocinata da Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cuneo.

L’evento si svolge nell’ambito del progetto VITA – VITicoltura Armoniosa, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020), e del progetto Vite 4.0, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (Programma Agroalimentare 4.0 2018).