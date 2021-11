Al via il progetto Landscapelab a Rifreddo: giovani protagonisti della rinascita delle valli del Monviso

Il primo passo del progetto “Rifreddo - Landascapelab. Giovani protagonisti della rinascita delle valli del Monviso” è stato ottimo. Sono state davvero molte le associazioni e tanti i giovani del saluzzese che hanno voluto essere presenti a Rifreddo, presso il laboratorio del paesaggio montano, all’evento di apertura.

In linea con un discorso dedicato alle nuove generazioni, nel corso della serata si è provveduto all’illustrazione dei dettagli dell’iniziativa ma si è lasciato spazio anche a momenti meno formali in cui si cominciasse a creata affinità tra i partecipanti. “E’ stata davvero una bella serata - ha commentato il primo cittadino rifreddese Cesare Cavallo. Vedere così tanti ragazzi arrivare a Rifreddo dall’intero saluzzese e tante associazioni convergere su un unico scopo è la miglior garanzia di partire col piede giusto. Adesso occorrerà lavorare per mettere in condizione questi ragazzi di poter liberare la loro creatività e far si che il progetto diventi l’inizio di una stabile partecipazioni dei giovani allo sviluppo delle nostre zone”.

Alla serata sono intervenute le associazioni: B612 LAB, Ratatoj, Vesulus, Riusiamo L’Italia, Fondazione sant’Agata, i rappresentanti del Consorzio Monviso Solidale e del Parco del Monviso nonché dei comuni di Revello, Sanfront e Ostana. Tante voci che tutte insieme hanno ricordato l’importanza del progetto e che hanno anche sottolineato che esso è aperto al contributo di chiunque voglia farne parte. Un invito che a Rifreddo sperano possa essere raccolto anche da chi non ha potuto partecipare alla prima serata in modo che il progetto possa ulteriormente crescere.