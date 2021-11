Alla Fiera Internazionale del Tartufo bianco di Alba arriva la Norvegia

Le Città Creative Unesco per la Gastronomia di tutto il mondo si riuniscono ad Alba per abbinare i loro piatti tradizionali al Tartufo Bianco d’Alba.

Prima di raggiungere i commensali in sala Fenoglio, domenica 31 ottobre 2021 il team norvegese guidato da chef Morten Klever è stato accolto a palazzo comunale dall’Assessore al Turismo e alle Città Creative Unesco, Emanuele Bolla: «Con la delegazione della Norvegia abbiamo studiato un’interessante iniziativa congiunta che potrà svilupparsi alla fine del mese di febbraio nell’ambito del Bergen Seafood Festival e che ci fornirà la straordinaria opportunità di raccontare Alba in un territorio di grande interesse per la promozione turistica del nostro territorio. Il mercato nordeuropeo è importante per il turismo di Langhe, Monferrato e Roero e questa attività ci consentirà di fare promozione in modo diretto ed efficace».

Chef Klever ha vissuto ad Oslo ed ha lavorato per alcuni dei migliori ristoranti del paese diventando uno dei candidati alla Norways Top Chef. Oggi vive a Bergen e lavora come primo chef del Ristorante Damsgaard.

Dopo Giappone, Ecuador, Turchia e Norvegia, il prossimo appuntamento con i Creative Moments della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba sarà con la cucina degli Stati Uniti d’America.