L'aclista caragliese Andrea Torino compie 100 anni

Una bella festa, sabato 30 ottobre, al circolo Acli “Centro incontro”, in occasione del compleanno di Andrea Torino, che ha raggiunto i 100 anni portati magnificamente, in piena salute e con una memoria portentosa.

Fin dalla fondazione del “Centro”, Andrea ha collaborato con grande generosità e impegno, lavorando con entusiasmo, sempre pronto a infondere coraggio per superare le difficoltà.

A festeggiare Andrea erano presenti, oltre alla presidente del circolo, Marilena Musso: il presidente provinciale Acli, Elio Lingua; la sindaca di Caraglio, Paola Falco, la vice Martina Serra e i sacerdoti caragliesi: don Tonino Gandolfo, don Roberto Durbano e don Gianmaria Giordano.

Insieme alla torta, condivisa con tutti i presenti, è stata consegnata ad Andrea Torino una pergamena, realizzata in accordo dalle Acli provinciali, dal circolo “Centro incontro” e dal Comune, in segno di riconoscenza per la sua vita da protagonista attivo della comunità.

Dopo aver partecipato alla Resistenza tra le file dei partigiani, Andrea è stato dipendente comunale dal 1947 al 1975, apprezzato da tutti i sindaci per la sua disponibilità e cortesia; inoltre è sempre stato molto attivo nel volontariato sociale, come animatore e coordinatore del “Contado Ferrini”, regista del “Piccolo teatro caragliese”, a lungo affiliato alle Acli, di cui Andrea fa parte fin dagli anni ’50. Fondatore del circolo “Centro incontro”, nelle Acli ha ricoperto vari incarichi, da presidente a segretario, a socio, a consigliere provinciale per vari mandati; inoltre è stato anche volontario del patronato. Un grande grazie espresso con il cuore per un uomo che ha fatto tanto per le Acli e per la comunità caragliese.