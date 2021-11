Rinnovato il direttivo della Consulta Giovanile di Roccaforte Mondovì: Mattia Bottero confermato presidente

La Consulta Giovanile di Roccaforte Mondovì si è riunita lo scorso venerdì 29 ottobre per rinnovare il direttivo che resterà in carica fino al 2024.

"La riunione è stata occasione anche per ringraziare di cuore Enrico Unia" - spiegano dalla Consulta - "per il contributo che ha dato in questi anni a noi e al nostro paese. A causa raggiungimento del limite del 30esimo anno di età, dovrà formalmente lasciare la consulta, ma il nostro augurio è quello che continui a supportare con idee, proposte e iniziative noi e il paese".

La Consulta intanto scalda già i motori in vista dei prossimi eventi: a dicembre tornerà il banco della Telethon con i cuori di cioccolato, in programma per il 12 dicembre, salvo nuove disposizioni per l'emergenza covid.

Con grande entusiasmo verrà organizzata anche la nuova edizione dell'iniziativa natalizia "Addobbalo forte", una versione 2.0, che coinvolgerà anche le persone al di fuori del comune di Roccaforte Mondovì.